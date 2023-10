Cuauhtémoc Blanco prefiere el Salón de la Fama que la salud de los morelenses

CUERNAVACA, Mor. (apro).– El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, decidió no acudir a la firma del Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud para el Bienestar en Palacio Nacional, y sí dedicar todo un día laboral para ir a Pachuca, Hidalgo, donde fue investido como miembro del Salón de la Fama del Futbol Mexicano.

Aunque la ceremonia de investidura de Blanco fue hasta la tarde, el exfutbolista dedicó todo el día a dejarse querer por la “familia futbolera”. Primero encabezó una conferencia de prensa para hablar de su ingreso al Salón de la Fama, luego participó en una comida con los demás nuevos miembros, entre ellos Óscar Pérez, Rafael Márquez y Fernando Quirarte, entre otros.

Después vinieron los momentos de hablar sobre el futuro. Cuauhtémoc Blanco no descartó buscar en el futuro la Presidencia de la República. Dijo que la política “es más dura” que el futbol, pero que ya le gustó. Sin embargo, aseguró que sí tiene ganas de dirigir en el futbol mexicano e incluso a la Selección Mexicana.

Habló incluso de la vez que no fue llamado a participar con el Tricolor en el Mundial de 2006, cuando fue desplazado por otro de los investidos ayer en Pachuca, el argentino Ricardo La Volpe, quien en ese momento dirigía a la Selección mexicana. “No soy rencoroso, ya lo perdoné, pues ya qué, el cabrón no me llevó, ni hablar”, sostuvo.

Por la tarde, el gobernador de Morelos recibió un balón de arte huichol para conmemorar su ingreso al Salón de la Fama, además de inaugurar una exposición denominada Futopía. Y en la noche, la ceremonia en donde hubo llanto de varios de los deportistas, así como un homenaje a Jenny Hermoso, la jugadora del Pachuca y campeona mundial con España, quien fue víctima de una agresión sexual del presidente de la Federación Española de Futbol.

Mientras tanto, Morelos vive uno de los momentos más complicados en materia de seguridad. Sólo el viernes 7 de octubre, según fuentes oficiales, se registraron 14 asesinatos, la entidad con más homicidios dolosos ese día. El fin de semana fueron ocho homicidios y en lo que va de la semana van cinco. Además, Morelos sigue siendo primer lugar nacional en feminicidios por casos cometidos por cada 100 mil habitantes.

Sin dejar de lado el problema sanitario que tiene que ver con el dengue, donde Morelos se ha convertido en uno de los tres estados con mayor incidencia, pasando en un mes de 64.03 casos por cada 100 mil habitantes a 97.33, lo que lo coloca como un estado con serios problemas, mientras los municipios se quejan de falta de apoyo por parte del gobierno estatal para llevar a cabo fumigaciones y otras medidas.