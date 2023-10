Ganaderos del norte de Chiapas exigen justicia para un compañero asesinado por policías

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– Con una marcha caravana motorizada desde Juárez al municipio de Reforma, ganaderos de la zona norte del estado de Chiapas exigieron este lunes justicia para un ganadero acribillado a tiros por policías ministeriales tras una discusión por un traslado de ganado.

El pasado viernes al mediodía, un grupo de policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) ingresaron sin orden de cateo ni allanamiento a las instalaciones de la Asociación Ganadera Local del municipio de Juárez, donde encararon a Leónides Torres Aguilar, quien pretendía hacer un traslado de ganado.

Los agentes de la FGE, al menos tres hombres y una mujer, le exigieron al ganadero sus documentos, pero Torres Aguilar, con una pistola en su mano derecha encaró a los ministeriales y se negó a ello, argumentando que no tenía por qué justificarse nada ante ellos.

En el marco de la discusión salieron varios de sus compañeros en su defensa ante los policías que portaban armas de fuego.

En la trifulca, el ganadero cayó herido de muerte tras recibir varios balazos en su cuerpo, en tanto que los ministeriales huyeron de ese lugar.

En una primera versión, la FGE dijo que a través de la Fiscalía de Distrito Norte tuvo conocimiento de que en las inmediaciones de la Asociación Ganadera del municipio de Juárez se había suscitado un enfrentamiento entre elementos de la Policía de Investigación “y un grupo de personas, presuntos socios ganaderos”.

“La persona identificada con el nombre de Leónides "N" disparó su arma de fuego contra la anatomía del comandante de la Policía de Investigación con sede en Juárez. Al ser agredido, el oficial repelió la agresión y ambas personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital de Reforma. El agresor perdió la vida en el hospital y el comandante de la Policía de Investigación se encuentra grave”, dijo la FGE.

Sin embargo, los ganaderos rechazaron esa versión y empezaron una jornada de protestas desde ese mismo viernes y este lunes se reunieron con funcionarios de la FGE.

En la marcha de este lunes, de Juárez al vecino municipio de Reforma, para plantarse ante las oficinas de la Fiscalía Distrito Norte, los ganaderos exigieron al gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas y al Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández, “que no permitan que este hecho que hoy enluta a la familia ganadera de Chiapas quede impune y se aplique todo el peso de la ley al o los responsables”.

Denunciaron estar hartos de extorsiones de diferentes autoridades estatales y ministeriales que les exigen cuotas por trasladar su ganado.

Pidieron al gobernador Rutilio Escandón que tome cartas en el asunto y dé una respuesta a su petición, pues ellos son gente de trabajo, no delincuentes. Demandaron que los dejen producir a Chiapas, que no les pongan trabas en la actividad ganadera y que no sea el mismo gobierno el que los extorsione a través de sus agentes.