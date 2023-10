El sacerdote Filiberto Velázquez, del Centro Minerva Bello, sufre un atentado en Tixtla

CHILPANCINGO, Gro. (apro).– El director del Centro de Derechos de las víctimas de la violencia Minerva Belllo (Centro Minerva), Filiberto Velázquez Florencio, sufrió un atentado del que salió ileso.

El ataque armado fue perpetrado por dos sujetos en motocicleta en la carretera Tixtla-Chilpancingo, la medianoche de este lunes, cuando el defensor de derechos humanos salía de una reunión de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa.

Desde el Centro Minerva, el también presbítero da acompañamiento a víctimas de la violencia en municipios de la Montaña baja y ha llevado ayuda humanitaria a comunidades atacadas con drones artillados.

También dirige la Casa del Peregrino, que brinda alojo y alimento a familiares de pacientes del hospital Raymundo Abarca en la periferia de Chilpancingo.

El 7 de octubre convocó a funcionarios, organizaciones y victimas al foro Diálogos por la Paz, también en la capital.

El vehículo donde viajaba Filiberto Velázquez. Foto: Luis Daniel Nava

El sacerdote Filiberto Velázquez, de 38 años, relató:

"Primero dispararon en la parte de atrás a una llanta, lo que me obligó a detenerme, de ahí se dirigieron hacía el frente y apuntándome por el parabrisas.

"Yo me agaché cuando me apuntó la persona, pues venían en una moto, y escuché el disparo, no me dio gracias a Dios, se fue (el proyectil) hacia el asiento del copiloto".

Después, el padre corrió hacia la Normal de Ayotzinapa a casi un kilómetro de distancia donde fue auxiliado por estudiantes.

Y dio aviso al sistema de seguridad de la empresa RCU, asignada por el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Después de una hora sólo llegó la Policía estatal.

Velázquez Florencio acudirá junto a personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero a presentar la denuncia de hechos a la delegación de la Fiscalía General del Estado.