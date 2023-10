Colima, primer lugar en incidencia de cáncer de mama, también sufre desabasto de medicamentos

COLIMA, Col. (apro).- Con un incremento de 32% en el número de casos de cáncer de mama durante 2022, en comparación con el año previo, esta entidad se encuentra en el primer lugar nacional en la tasa de incidencia de esa enfermedad, de acuerdo con datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Salud de Colima.

Pese a lo anterior, persiste el desabasto de medicamentos en el Instituto Estatal de Cancerología (IEC) con sede en esta ciudad, por lo que a las pacientes sólo les quedan las opciones de comprar los fármacos por su cuenta o, si carecen de los recursos económicos necesarios, suspender el tratamiento.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Ramírez, informa en entrevista que de agosto a la fecha ese organismo ha emitido seis medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Salud del gobierno estatal y al IEC para que provean a pacientes de los tratamientos oncológicos que requieren, pero hasta ahora ninguna de ellas ha sido cumplida.

Es el caso de Herminia (nombre ficticio), quien el pasado 31 de agosto presentó ante la CDHEC una queja debido a que desde hacía seis meses el IEC no le había otorgado los medicamentos Tamoxifeno, Diazepam y Clonazepam, que el oncólogo de esa institución le recetó como parte de su tratamiento para el cáncer de mama y otras molestias que padece desde hace cinco años, por lo que se ha visto obligada a adquirirlos por fuera.

En su comparecencia ante el organismo humanitario, de la que quedó constancia en el expediente CDHEC/2V/541/2023, la mujer dejó asentado que esta situación “ha sido reiterada durante los últimos dos años”, esto es, desde la llegada al cargo de la gobernadora morenista Indira Vizcaíno Silva.

Herminia señaló que en ese tiempo algunas veces la receta se la han surtido “incompleta y a destiempo, y en ocasiones me dan menos cajas de las que me recetan y firmo de que recibí completo, porque sé que no me las van a entregar ni tampoco me dicen ellos que me van a dar otra receta por el medicamento faltante”.

Cuando no le han sido proporcionados los medicamentos, el único argumento que recibe la paciente es que “no hay”, aunque le aseguran que “pronto va a llegar”, sin precisarle la fecha, por lo que “mi salud está en riesgo, así como mi vida”, advirtió.

No obstante, Herminia aclaró que su queja “no es contra el personal de la Institución, ya que el trato que he recibido por parte del mismo, en todos los niveles, ha sido digno y de calidad, por lo que mi queja es por la falta o desabasto del medicamento que requiero”.

Ese mismo día, la CDHEC admitió la queja y requirió a la titular de la Secretaría de Salud, Martha Janeth Espinosa Mejía, así como al director del IEC, Carlos Martínez Pérez, rendir en un plazo de 24 horas un informe sobre los hechos que motivaron la apertura del expediente.

Sin embargo, refiere el titular del organismo, tanto en ese caso como en el resto “la respuesta que nos han dado es que efectivamente no han entregado los medicamentos porque no cuentan con ellos”, pero “desde luego que no es una respuesta aceptable y mucho menos viable”.

Ante esa respuesta de parte de las autoridades, dice Roberto Ramírez, en las medidas cautelares “les hemos hecho el requerimiento de que hagan los ajustes presupuestales necesarios para garanticen el derecho humano a la protección de la salud y a la vida de las mujeres que están padeciendo esta enfermedad, porque si se interrumpe el tratamiento en corto tiempo se potencia e incluso en algunos casos se presenta la metástasis, pero los derechos humanos no están en juego, ni están condicionados a que haya recursos o a que se destinen ciertas partidas”.

No obstante, a pesar de los requerimientos y del tiempo transcurrido desde que fueron emitidas, ninguna de las seis medidas cautelares ha sido atendida en su totalidad, aunque algunas se encuentran en vías de cumplimiento mediante la entrega parcial de medicamentos, señala el presidente de la CDHEC.

El servidor público aclara que el número de expedientes que actualmente son atendidos constituyen sólo una muestra, porque “desgraciadamente no todas las personas presentan queja por desconocimiento o porque tienen temor de levantar la voz pensando que les pueden negar otro servicio”.

En estos últimos meses del año, en los que se preparan los proyectos de presupuesto para el siguiente año, Ramírez hace un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo a prever las partidas económicas suficientes para garantizar el derecho a la salud de la población en 2024, con base en las proyecciones de las necesidades.

El ombudsperson advierte que uno de los deberes prioritarios de los gobiernos es la atención de la salud, porque “cuando no se actúa con especial énfasis en ello se pone en riesgo la vida de las personas, y bajo ninguna circunstancia podemos aceptar que esto ocurra por la carencia de medicamentos que deben estar debidamente garantizados, lo que sólo se puede hacer si se les considera en el presupuesto”.

En un comunicado emitido con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Secretaría de Salud del gobierno estatal señaló que esta enfermedad es la neoplasia más frecuente en mujeres, según la morbilidad estatal de pacientes con cáncer atendidas por los Servicios de Salud, aunque no se refirió al desabasto de medicamentos denunciado por pacientes ante la Comisión de Derechos Humanos.

La dependencia añadió que se prevé un incremento en la tasa de mortalidad por esta enfermedad en el país y en el estado, debido al envejecimiento de la población de mujeres, los cambios en sus estilos de vida y la relación entre el cáncer, la obesidad y la post-menopausia, entre otros motivos.

Indicó que, de acuerdo al registro de casos confirmados de archivo clínico en el IEC, en 2020 se detectaron 142 casos de cáncer de mama en esta unidad médica; en 2021 se confirmaron 161, mientras que en 2022 la cifra se elevó a un total de 213 casos, esto es, 32.2 por ciento, aunque no fueron señalados los casos contabilizados en otras instituciones como el IMSS y el ISSSTE.

Con datos retomados de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud, así como de sus Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares, el Inegi ubica al estado de Colima con la tasa más alta de incidencia de cáncer de mama en 2022, con 165.87 casos por cada cien mil mujeres de 20 años y más, seguido por Durango con una tasa de 110.39 y Jalisco, con 94.03.

En tanto, los estados con las tasas más bajas de incidencia de la enfermedad fueron Puebla (6.96), Tlaxcala (18.74) y Chiapas (21.44), mientras que 15 estados superaron la tasa de incidencia nacional.

En México, durante 2022 se registraron 23 mil 790 casos nuevos de cáncer de mama entre la población de 20 años y más, con una incidencia nacional de 27.64 casos por cada 100 mil habitantes para ese mismo año.

El organismo precisó que si bien este tipo de tumor maligno afecta principalmente a las mujeres (con una incidencia de 51.92 casos por cada 100 mil mujeres de 20 años y más), también se presenta entre los hombres, aunque en menor medida (1.25 casos por cada 100 mil hombres de 20 años y más).

En relación con las muertes por cáncer de mama por entidad federativa, las tasas más altas para mujeres de 20 años y más se observaron en Ciudad de México (29.42), Nuevo León (24.72), Chihuahua (24.00) y Colima (22.77). Por su parte, Chiapas (10.27), Tlaxcala (10.95) y Guerrero (11.02) fueron las entidades con las tasas de defunciones más bajas en el país por esta enfermedad, mientras que 19 estados reportaron tasas inferiores al valor nacional.

Las cifras del Inegi refieren que, según las cifras preliminares de 2022, del total de muertes por tumores malignos en las personas de 20 años y más (87 mil 880), 9.0 por ciento (7 mil 888) fue por cáncer de mama y del total de muertes por esta causa entre la población de 20 años y más, 99.4 por ciento (7 mil 838) ocurrió en mujeres y 0.6 por ciento (50), en hombres.