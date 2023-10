Mueren en un accidente carretero el titular de la Comisión del Agua de Oaxaca y una colaboradora

OAXACA, Oax. (apro).- El gobernador Salomón Jara Cruz confirmó la muerte del titular de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), Raciel Cabrera García y de su colaboradora Lilia Monserrat Flores Gabriel, quien fallecieron en un fatal accidente carretero cuando realizaba una gira de trabajo en la región mixteca.

A través de un mensaje en la red social X, el mandatario estatal posteo: “Recibí la lamentable noticia de que nuestro compañero Raciel Cabrera, quien tenía a su cargo la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, falleció en un fatal accidente cuando realizaba una gira de trabajo. La noticia me consterna y me llena de tristeza. Envío un abrazo y toda mi solidaridad a su familia”.

Recibí la lamentable noticia de que nuestro compañero Raciel Cabrera, quien tenía a su cargo la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, falleció en un fatal accidente cuando realizaba una gira de trabajo. La noticia me consterna y me llena de tristeza. Envío un abrazo y toda… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) October 20, 2023

En el accidente también falleció Lilia Flores Gabriel, mientras que Sarahí Lujan Martínez resultó herida por lo que fue trasladada a la unidad médica más cercana para recibir la atención adecuada.

Por este accidente ocurrido la madrugada de este viernes 20 de octubre, en la carretera Huajuapan-Juxtlahauca, precisamente en el paraje conocido como la barranca del diablo, el gobernador suspendió la gira de trabajo.

Derivado de este lamentable suceso, hemos suspendido la gira de trabajo prevista para el día de hoy. Reiteramos nuestro apoyo a la familia de nuestro compañero en este difícil momento. — Salomón Jara Cruz (@salomonj) October 20, 2023

La sobreviviente, en un video de un minuto y 20 segundos que circula en redes sociales, confirmó que “iban a Chazumba para el evento del gobernador”.

Precisó que dos camionetas, una Tacoma roja y una Frontier blanca, se dirigían a Huajuapan, sin embargo, en que iban el titular de la Ceabin, Lilia y ella “nos fuimos al barranco alrededor de la una de la mañana”.

“Yo tenía el cinturón, mi jefe no, por eso salió antes volando. Yo ya no supe cuándo me rodé. Yo quedé hasta donde está la camioneta desecha. Venia con Lilia Flores. Yo pude salir. Raciel Cabrera García era mi jefe”.