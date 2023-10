Samuel García impugna a interino; está blindado, dice el Congreso de NL

MONTERREY, N. L., (apro).- El gobierno de Nuevo León anunció la impugnación del nombramiento del gobernador interino, Arturo Salinas, quien renunció a la presidencia del Poder Judicial de la entidad, para rendir protesta el miércoles, en sustitución de Samuel García, nombramiento que entraría en vigor el 2 de diciembre.

Por su parte, el coordinador de la bancada albiazul en el Congreso local, Carlos de la Fuente, afirmó que la designación está debidamente blindada, pues numerosos asesores legales revisaron el procedimiento, aunque consideró normal que García Sepúlveda judicialice el nombramiento, pues no le conviene.

Por la mañana, el aún gobernador de Nuevo León, quien ya obtuvo licencia para buscar la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, llamó locos, payasos y cabrones a los integrantes del PRI y el PAN, unidos en la legislatura, a los que señaló que no les dejará que impongan ilegalmente, como interino a Salinas, a quien en la política local se le conoce como La Manzana.

Recordó que el Artículo 132 de la Constitución de Nuevo León señala que ningún integrante del Poder Judicial puede ocupar un cargo en el gobierno estatal, y Arturo Salinas Garza era presidente del Tribunal Superior de Justicia, hasta que fue nombrado gobernador interino, cargo que recibió luego de solicitar minutos antes licencia.

Señaló Samuel García: “Ayer el PRIAN hace un desfiguro y me quieren quitar el gobierno, poniendo a la manzana podrida. ¡Están locos! ¿Cómo? ¡No va a pasar! (…) ¿Quién votó por ustedes? No sean payasos, cabrones, pónganse a jalar. Ahí estaba viendo el informe, viendo el circo este y pensando: qué es esto. Aparte inelegible, el bato. Si eres poder Judicial, no puedes poner dos poderes en una sola persona. Este wey ya puede ser hasta rey. Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo. No saca una chingada sentencia y quiere manejar el estado”.

Por su parte, Javier Navarro Velasco, secretario general de Gobierno, anunció que presentará una controversia constitucional, para revertir la decisión del Congreso local, que nombró a un gobernador interino cuando el único mandatario en funciones ahora es Samuel García.

Precisó que la designación de Salinas Garza, que tildó de “ridiculez”, viola los artículos constitucionales 49 y 116 de la Federal, así como los 118 y 132 de la Estatal.

“Es muy claro que el que estaba de Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas no puede ser candidato a gobernador interino porque el señor al ocupar un puesto como magistrado no es compatible con el de gobernador.

“Si ustedes checan ahí hay claramente los requisitos para ser gobernador, entre ellos hay impedimentos para que un magistrado lo pueda hacer, no obstante que pida licencia, es muy claro el artículo 132 de la Constitución, dice que ni aún en licencia podrá tener dos cargos en gobierno”, comentó.

Por su parte, el diputado Carlos de la Fuente expresó que en el Congreso local ya dieron vuelta a la página del episodio para nombrar sustituto de gobernador, y aunque saben que el Samuel García judicializará la designación, los diputados seguirán en su labor habitual, en espera de que llegue el 2 de diciembre y asuma el interino.

“Todas las decisiones que tomamos en el Congreso las litiga el gobernador, entonces esta va a ser una más. Que la litigue. La designación está revisada por abogados, por todos lados. Si ellos dicen que no, pues que avancen en lo que quieran. Este es el gobierno estatal que más controversias constitucionales tiene en la Corte.

“Este tema en el Congreso es una página que ya se cerró. Pidió Samuel licencia el lunes, para que vea nuestra eficiencia, la sacamos en dos días y no se podrá quejar, aunque no contestó las dudas que teníamos, la Comisión de Gobernación fue muy precisa, pero en lugar de contestar se fue a decir que no queríamos sesionar, cuando lo estuvimos esperando”, comentó.