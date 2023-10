Así se burló Samuel García del panista designado como gobernador interino en Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un acto para presentar vagones de transporte conocidos como DRT (Digital Reil Tránsito), los cuales serían utilizados como alternativa al sistema actual en la nueva Línea 5 del Metro de Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se burló de José Arturo Salinas Garza, quien fue designado por el Congreso del estado para fungir como gobernador interino del 2 de diciembre al 2 de junio de 2024.

Al usar la palabra, el mandatario estatal preguntó: “¿No invitaron a ‘La Manzana’? ¿Pura naranja o qué? Pobrecito”, dijo el mandatario estatal, quien aludió al apodo con el que se conoce a Salinas por su color de piel.

Con el fin de ser designado por el Congreso y tomar protesta como gobernador interino, Arturo Salinas pidió un permiso de ausencia de seis meses al pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para dejar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

García Sepúlveda apuntó también que, así como lo dijo en su Segundo Informe dado a conocer el sábado, a Nuevo León ya nada lo detiene.

“Ni una manzana, ni una fruta, ni un diputado, nadie, porque Nuevo León está más allá de los cargos públicos”, declaró.

El Congreso Local designó en días pasados al panista José Arturo Salinas Garza como gobernador interino, a fin de que Samuel García compita por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) y de ganar, realizar campaña por la presidencia de la República.

El todavía gobernador de Nuevo León ha acusado de ilegal la designación de Salinas Garza como mandatario interino, y apuntó a través de su cuenta oficial de X:

“Pero lo que quiero dejar muy claro es que la designación de gobernador interino que hizo el Congreso es completamente ilegal. Tengo claro que no vamos a poner en riesgo la construcción del nuevo Nuevo León, dejándolo en manos de la vieja política que mucho daño ha hecho ya”.

En otras ocasiones Samuel García se ha referido a Salinas como “manzana envenenada” y “manzana podrida”.

No va a pasar no me van a quitar el puesto de Gobernador por una manzana podrida, dice Samuel García ante la designación de Gobernador Interino @samuel_garcias @nuevoleon @poderjudicialnl @PRI_Nacional @prinlmx @DiputadosPANNL @DiputadosPRI_NL pic.twitter.com/Z8X9BhMu2S — Alejandro García (@alexgarciagafa) October 26, 2023