Testimonios tras el paso de Otis: “Tenemos que protegernos solitos” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El señor Silverio Valle Fierro, habitante de la colonia Progreso dice que a las 11 de la noche supo por una llamada desde Guadalajara que el huracán Otis entraría como categoría 5. Nadie previno la magnitud, dice y los abandonaron por completo.

"No prevenimos nada, ni nadie nos avisó la magnitud del fenómeno que se avecinaba...abandonados completamente porque si el gobierno o quien sea el responsable, el gobierno del municipio, del estado o de la federación se hubiera hecho responsable... aquí nunca vimos patrullantes, el DN III para eso es ¿no? Ellos sabían la magnitud de cómo iba a estar este fenómeno" fustiga el hombre.

Y se queja:

"Ahora de seguridad ni se diga porque nosotros tenemos que limpiar, tenemos que protegernos solitos, nadie nos va a ayuda, la policía de plano no funcionó para nada. No te digo los servicios médicos, nadie viene ni ha venido yo tengo 27 años de diabético, si tienes insulina y no tienes hielo se te descompone donde vamos a agarrar hielo si no hay luz".