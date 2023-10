Sujeto asalta y abusa sexualmente de una joven en calles de San Luis Potosí (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer fue asaltada y abusada sexualmente a manos de un sujeto que la interceptó en la capital de San Luis Potosí, hecho que quedó grabado por una cámara de vigilancia de la zona.

La noche del 5 de octubre, la mujer fue captada caminando por la calle Bugambilias de la colonia Jacarandas, cuando un hombre con casco la detiene y, con pistola en mano, comienza a atracarla para posteriormente abusar de ella.

La joven víctima narró el ataque:

“Unos sujetos en moto me vieron y uno de ellos se baja a quitarme mis cosas, mi celular, audífonos, dinero.

“Al descarado no le fue suficiente y me empezó a decir 'que me le antojaba', empezó a decirme 'bésame o te mato' y me hizo estarlo besando, posteriormente me dijo que quería quitarme mi licra y 'meterme una cogida' si no accedía me iba a matar”.

La víctima denunció que el asaltante la obligó a masturbarlo y que también la quería obligar a que le hiciera sexo oral.

“Después pueden ver en el video cómo me lleva agarrada hacia un árbol que esta frente a las cámaras y me hizo masturbarlo, me pidió que le hiciera incluso sexo oral a lo cual no accedí y volvía a amenazarme de muerte, y vio pasar más gente y fue como me dejó ir (sic)”, relató la víctima.

uD83DuDCF9

En #SanLuisPotosí una cámara de videovigilancia captó el momento del asalto y abuso sexual en contra de María quien se dirigía a una cita médica y fue interceptada por este mal viviente quien le robo dinero, pertenencias y la obligo a besarlo, masturbarlo y le introdujo los… pic.twitter.com/ET0wQPPkHO — Leslie Berenice Gutiérrez Díaz (@BereniceDiazG) October 6, 2023

La Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó una investigación para encontrar a quien resulte responsable, a través de agentes del Ministerio Público que ya realizan las indagatorias correspondientes.