La Sección 22 de la CNTE irrumpe en los actos por el Primer informe de gobierno de Salomón Jara

OAXACA, Oax. (apro).- La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) salió a las calles, realizó bloqueos carreteros, secuestró autobuses, impidió el acceso al Congreso de Oaxaca, retuvo a funcionarios estatales y obligó al gobernador Salomón Jara Cruz a cambiar el escenario donde rendiría su primer informe de Gobierno.

El miércoles 15, mientras que, como en los viejos tiempos del PRI, el auditorio Guelaguetza se llenaba de acarreados, el magisterio de Oaxaca se movilizaba hacia el Cerro del Fortín para manifestar su “repudio” al informe del gobernador Salomón Jara Cruz y alertar que el gobierno de Morena está buscando enfrentar al magisterio con la sociedad civil.

Antes, la base magisterial, encabezada por Yenny Aracely Pérez y los dirigentes de la Sección 22, boicoteó un acto programado frente al Palacio de Gobierno y obligó al gobierno morenista a suspender su calenda política, que iba a salir de la Fuente de las Ocho Regiones con rumbo al Zócalo de Oaxaca.

Posteriormente, los manifestantes secuestraron autobuses para trasladarse el Congreso del estado, donde el secretario de Gobierno, José de Jesús Romero López, en representación del gobernador Salomón Jara Cruz, entregó el Primer Informe a la LXV Legislatura del Congreso local.

Ahí el magisterio bloqueó todos los accesos y mantuvo retenidos durante cuatro horas al representante del gobernador y a otros integrantes del gabinete, mientras coreaba “Chucho, amigo de Ulises, traidor”, “Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”, “Sección 22 la única no hay dos”, “No que no, sí que sí, ya volvimos a salir”, “Magisterio y pueblo unidos, jamás serán vencidos”.

“Solución, no simulación”

Los maestros se movilizaron hacia el Cerro del Fortín tras enterarse de que el gobernador daría su mensaje en el auditorio Guelaguetza, para esas horas ya repleto de militantes de Morena y de organizaciones priistas, como la CTM y la del Grupo Lascar del mercado de Abasto, con Israel Ramírez Bracamontes.

Como ocurrió en 2006, precisamente en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, en el crucero de avenida Venus y carretera internacional 190, en el Cerro del Fortín, los maestros se toparon con contingentes que iban al acto del gobernador; afortunadamente, las advertencias de no caer en provocaciones posibilitaron que no hubiera enfrentamientos.

En su mitin, los maestros cuestionaron el lema “dialogar y no bloquear” que pregona el secretario de Gobierno, Jesús Romero López: “No podemos caer en ese falso discurso de ‘dialogar y no bloquear’, cuando lo que necesitamos es solución no una simulación”.

De igual forma arremetieron contra el gobernador Salomón Jara, a quien descalificaron porque “se quiere reivindicar como la reencarnación de Andrés Manuel López Obrador y no le queda claro que Salomón Jara no es la misma representación de Andrés Manuel, porque él no tiene legitimidad, porque la votación que obtuvo fue la más baja en el estado de Oaxaca”.

Mientras algunos normalistas quemaban propaganda electoral de algunos aspirantes de Morena, los maestros desmintieron a Salomón Jara al sostener que, a un año de su gobierno, persiste la falta de maestros y de infraestructura educativa.

En el marco del repudio al primer informe de Gobierno, el magisterio denunció el incumplimiento de sus demandas, tanto por parte del gobierno federal como del gobierno estatal.

Criticaron que, dentro del auditorio Guelaguetza, el gobernador se ufana de los logros de la “primavera oaxaqueña” y presume que recuperaron el transporte metropolitano del CityBus, que hizo Gabino Cué Monteagudo y continúo Alejandro Murat con desfalcos millonarios que han quedo sin investigar y menos castigar.

Durante estas acciones magisteriales, maestros de la Sección impidieron realizar su trabajo a algunos colegas de la prensa y retuvieron a otros periodistas en el Congreso local.