Exdiputado panista nuevamente envuelto en escándalo con mujeres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Una vez más el exdiputado panista Osiel Castro de la Rosa fue protagonista de un escándalo, esta vez en la zona VIP de Boca del Río, Veracruz, cuando salía de un negocio en compañía de una mujer.

Un video que se ha hecho viral en las redes muestra al expanista siendo insultado por su esposa, que al encontrarlo con otra mujer

le comienza a gritar: “¡Quédate con esa puta! ¡Quédate con ella! Y no te quiero en mi casa porque llamo a la policía”, le advirtió la señora. “Hijo de la chingada. Eres una mierda. A mí no me vas a ver la cara de pendeja. Hijo de tu chingada madre. ¡Maldito!”, le gritó y enseguida comienza a darle de cachetadas.

Posteriormente la mujer ofendida se subió a un taxi, mientras el legislador intentaba persuadirla.

Así los modos del ex diputado por el PAN, Osiel Castro de la Rosa, en Boca del Río, Veracruz pic.twitter.com/r5uNUu3NoU — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) November 21, 2023

Anteriormente el diputado del PAN por Veracruz, estuvo envuelto en un escándalo luego de que circularon unas fotografías polémicas donde se le ve desnudo junto a varias mujeres.

Varios medios publicaron las sugerentes fotos del político desnudo, quien reconoció haber realizado un viaje al Caribe, pero negó ser uno de los personajes que aparecían en las imágenes.