Multan a un joven con parálisis por usar cajón para discapacitados en Cancún (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un video de Diego Rebolledo, mejor conocido en TikTok como Vaniego, se hizo viral tras revelar que fue multado con cinco mil pesos por utilizar un cajón de estacionamiento exclusivo para discapacitados en Cancún, siendo que él mismo utiliza silla de ruedas.

En un video de 1 minuto con 30 segundos, Vaniego relató que sorprendió a policías de Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez cuando intentaban quitarle su placa por estacionarse en un cajón exclusivo afuera de un Sam´s Club.

Los agentes argumentaron que su camioneta no portaba un emblema o aviso de que era el transporte de una persona discapacitada, lo cual reconoció el tiktoker.

Sin embargo, los policías rechazaron omitir la multa al ver su condición. “Yo le dije: ‘no me quietes la placa, me estás viendo, ve que sí traigo silla de ruedas, entonces al tipo no le importó”, añadió.

Además, denunció que usó palabras discriminatorias para referirse a él.

“Usó palabras como ‘estás en un lugar para inválidos’, cuando no somos inválidos, mucho ojo con las palabras que usan, porque no somos inválidos, somos personas con discapacidad”, dijo.

En un segundo video, Diego Rebolledo informó lo que ocurrió después de que se viralizó su video.

Explicó que fue contactado con el director de Inclusión del Ayuntamiento, así como con el director de Tránsito, quienes le pidieron disculpas por el comportamiento de los oficiales.

El joven reconoció nuevamente que no portaba un tarjetón de discapacitados, sin embargo, expresó que su molestia se debía a la forma en que los oficiales se dirigieron a él.

Agregó que también se reunió con la presidenta municipal, Glafira Meraza Prudente, quien también le ofreció disculpas.

Dijo que la Dirección de Tránsito retiró la multa de cinco mil pesos y le ayudaron a tramitar las placas para discapacitados.

Diego Rebolledo agradeció a las autoridades por hacer las cosas de forma correcta.