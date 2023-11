Nueva emboscada en Oaxaca deja nueve muertos y cuatro heridos

OAXACA, Oax. (apro).- En plena gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Oaxaca se perpetró otra emboscada en la región mixteca con un saldo preliminar de nueve muertos y cuatro heridos. En menos de 72 horas suman 14 muertos en dos emboscadas.

De manera extraoficial se reveló que los hechos ocurrieron este sábado 25 de noviembre alrededor de las 10:30 horas en el paraje Las Curvas de la Loma, perteneciente a la agencia de Guadalupe Victoria del municipio de Magdalena Jaltepec, en la región mixteca de Oaxaca.

Sobre la carretera que conduce a Nochixtlán fue localizada una camioneta de transporte colectivo y en cuyo interior se encontraban siete cuerpos y uno afuera de la unidad de motor, todos con impactos de arma de fuego.

Trascendió que entre los muertos se encuentran dos mujeres, Viviana López Bautista y Cecilia López López, lo que confirma que el luto continúa en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En la camioneta del servicio de pasaje y carga “Manos Unidas” viajaban habitantes de Santiago Mitlatongo, lo que se presume que los agresores serían habitantes de Santa Cruz Mitlatongo, con quienes mantienen un conflicto de límites.

Apenas el pasado miércoles 22 de noviembre, la Fiscalía General de Oaxaca confirmó que en inmediaciones del paraje Santuario de las Aves, perteneciente al municipio de San Miguel El Grande, fueron emboscados y asesinados el agente municipal de Lázaro Cárdenas, José Pérez Mendoza y el agente municipal de Guadalupe Victoria, Gabriel Cruz Ortiz, así como Román Cruz Murillo, hermano de la actriz y cineasta Ángeles Cruz.

En la misma emboscada fueron asesinados los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), José Luis Daniel Calvo Tapia y Minyak Omar Moreno Plascencia.

Un día antes, el presidente López Obrador afirmó que Oaxaca es una entidad confiable, al ser el quinto estado más seguro del país.

En su conferencia mañanera en Oaxaca, expresó que en esta entidad no está desbordada la inseguridad. “Hay control, no quiere decir que no haya, pero no está como en otros estados”, aseguró el presidente.