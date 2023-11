Salomón Jara vulneró principios constitucionales con expresiones contra Xóchitl Gálvez: TEPJF

OAXACA, Oax. (apro).- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, fue reprendido por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por utilizar recursos públicos del gobierno por denostar a Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial del Frente Amplio por México.

De acuerdo a la resolución SRE-PSC-127/2023, el gobernador de Oaxaca vulneró principios constitucionales con expresiones contra Xóchitl Gálvez en una conferencia de prensa realizada el pasado 21 de agosto.

La Sala Especializada determinó que Salomón Jara Cruz y diversos servidores públicos hicieron uso indebido de recursos públicos y vulneraron los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad con motivo de la difusión y transmisión de una conferencia de prensa donde despotricó contra la ahora exsenadora.

La autoridad electoral consideró que las expresiones del mandatario tuvieron como finalidad disuadir el apoyo en favor de Xóchitl Gálvez y del proceso interno del Frente Amplio por México, en el cual ella participaba.

Por esta conducta, el pleno aprobó dar vista al Congreso de Oaxaca para que determine lo que en derecho corresponda.

Por la difusión de la conferencia de prensa en cuyo marco se realizaron los comentarios fueron responsabilizados Elizabeth Álvarez Acosta, coordinadora de Comunicación Social del gobierno de Oaxaca; Óscar Javier Mateos Mendoza, director de Comunicación Digital, y Gildardo Arturo Elorza García, jefe de Departamento de Comunicación Digital, ambos de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Oaxaca.

También se declaró la responsabilidad de Eulogio Daniel Hernández Juárez, director general; Gabriela Ruiz Espinoza, auxiliar nivel 01, adscritos a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.

En estos casos se ordenó dar vista a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del estado de Oaxaca para que determine lo que en derecho corresponda.

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández, manifestó su beneplácito de que la Sala Especializada del TEPJF haya condenado la conducta del gobernador, quien se ufanó: ‘como a mí no me castigó el Tribunal Electoral por hablar de esa señora, yo voy a hacerlo’, y se dirigió hacia Xóchitl Gálvez tildándola de mentirosa, que no se debería de votar por ella, y otros ultrajes más que vinieron a cuenta.

Por esta razón, la Sala Especializada consideró que se habían vulnerado los principios constitucionales en contra de la ahora exsenadora con motivo de la queja que presentó el PAN contra el gobernador.

“No esperamos grandes cosas porque dejó imponer la sanción al congreso de Oaxaca y Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del estado de Oaxaca, que están en la sumisión del gobernador, sin embargo, éste es un precedente para que se den cuenta de que hablar de las candidatas, de ofenderlas, es un delito que se sanciona por la misma constitución”, añadió la jurista.

Finalmente dijo: “Yo aplaudo a esta sala constitucional que tuvo el valor de señalar como violador de derechos al gobernador Salomón Jara Cruz”.