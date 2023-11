Por primera vez, el PRI se queda sin Grupo Parlamentario en Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro).– El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desapareció del Congreso de Sinaloa. Con la renuncia al partido del diputado Sergio Mario Arredondo Salas, la otrora primera fuerza electoral en el estado quedó reducida a nada con un solo legislador.

Este lunes 27 de noviembre, Arredondo Salas hizo oficial su renuncia al PRI y con ello su integración como diputado sin partido en la 64 legislatura, dejando como único diputado priista a Luis de la Rocha.

Durante la pasada elección el PRI logró colocar a ocho legisladores, solamente uno por la vía de la mayoría relativa, caso de Feliciano Valle Sandoval, quien renunció al PRI luego de quedar sin presidencias en las comisiones de las que su partido formó parte. Esta decisión se dio en octubre de 2022.

Bancada del PRI al inicio de la 64 legislatura. Foto: Congreso de Sinaloa

El resto de las diputaciones priistas fueron por la vía de la representación proporcional.

La bancada comenzó a tener una desbandada después de que la diputada Deysi Judith Ayala Valenzuela se declaró sin partido en mayo de este año.

Posteriormente, también en mayo, vino la expulsión del PRI de las diputadas Concepción Zazueta, Gloria Himelda Félix Niebla y la exdirigente Cinthya Valenzuela Langarica y de Ricardo Madrid Pérez, todos colaboradores cercanos del exgobernador Quirino Ordaz Coppel, también expulsado del PRI.

Con esa última “desbandada”, el PRI se quedó únicamente con dos legisladores, y tras la renuncia de Arredondo Salas, dejó al partido con un solo diputado, algo inédito en las 64 legislaturas que ha tenido el Congreso de Sinaloa.

Sergio Mario Arredondo explicó que su renuncia se dio por la coalición que formó su partido en conjunto con Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) con el Partido Sinaloense (PAS), fundado y liderado por Héctor Melesio Cuén Ojeda, político a quien ligan al control de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

“Yo soy universitario, lo puedo constatar, no solamente he sido un estudiante, soy universitario desde hace más de 20 años, conozco la institución, he sido parte de ella”, declaró el diputado durante una rueda de prensa.

“Por eso es que he lamentado profundamente hoy en esa contradicción que he encontrado con mi partido, en esa solicitud que he hecho de una reflexión profunda y que finalmente no ha sido atendida, he decidido presentar mi renuncia al Partido Revolucionario Institucional fundamentado en estos elementos”, añadió.

El legislador no había definido si se sumaría al bloque plural del Congreso, integrado por los expriistas expulsados y el expanista Adolfo Beltrán Corrales o permanecería como diputado sin partido, al igual que Deysi Ayala.

Con estos movimientos, solamente Morena y el PAS mantienen grupos parlamentarios como partidos con 23 y cinco legisladores, respectivamente. El resto de los partidos (PT y PAN) se quedan con uno únicamente.

La renuncia de Arredondo Salas se dio a poco más de seis meses de que concluya la actual legislatura.