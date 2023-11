Exhiben a otro “mirrey” golpeador en Angelópolis; la Anáhuac lo suspende (Videos)

PUEBLA, Pue. (apro).– De nueva cuenta se hace viral el caso de prepotencia de un “mirrey” poblano. Esta vez se trata de un joven identificado como Patricio P., estudiante de la Universidad Anáhuac, quien golpeó a un guardia de seguridad del fraccionamiento Lomas de Angelópolis.

En los videos que circulan en la red social X se puede ver al joven bajar de su vehículo y arremeter a golpes contra el vigilante y tirarlo al suelo –de acuerdo a testimonios– sólo porque su app no funcionó para que se levantara la pluma y el trabajador le insistía en que cambiara de carril y entregara una identificación. Estos hechos ocurrieron la noche del 27 de noviembre en la entrada norte del clúster de fraccionamientos.

En otro video grabado por una vecina se escucha al joven acusar al guardia de haber sido él quién lo golpeó y pedir que no lo grabaran, mientras el trabajador, con la cara visiblemente golpeada, sólo repite que él ni las manos metió y que todo está grabado por las cámaras de seguridad.

juro que no puedo ver el vídeo del Guardia, cómo habla con la voz entrecortada,con miedo y con la nariz rota, que metan a la cárcel a Patricio Pereyra q vive en Lomas de Angelopolis y se cree intocable,con q es menor de edad pero fue muy machito al golpear pic.twitter.com/qco1Eha9Do — Lyn ? ? (@wonitofresa) November 29, 2023

“Tú me llegaste a pegar y yo soy menor de edad. ¿Cómo ves? A mí no me vuelves a pegar, cabrón. Señora, por favor, no me grabe. Él es el que me pegó”, acusa primero el joven.

Luego, en un tercer video se le puede ver ya aceptando que había agredido al vigilante.

“¿Te gustó tu putiza? ¡Ya le di, ya le di en la madre!”, reconoce. Mientras el guardia repite: “hay cámaras, hay cámaras”.

En las redes sociales causó indignación el comportamiento de Patricio P. y recordaron el caso de los otros estudiantes de la Anáhuac y el Tec de Monterrey que golpearon a Ernesto Calderón en la zona de la Estrella de Puebla.

La Universidad Anáhuac informó en sus redes sociales que había suspendido de manera temporal a Patricio P., quien es estudiante de preparatoria.

“Tomando en cuenta que nuestro reglamento considera a lo sucedido como una falta grave, atenderemos de manera prioritaria en estricto apego a los tiempos y procesos disciplinarios, la determinación de la sanción correspondiente que podría ser la expulsión definitiva del alumno”, indica la institución privada.

En redes se informó que el guardia tuvo que ser llevado a un hospital, pues tenía la nariz rota. También circuló la versión de que tanto la empresa de seguridad como la administración del fraccionamiento habían presentado denuncia ante el Ministerio Público por estos hechos.