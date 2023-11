Por “ingobernabilidad”, senador contempla proponer la desaparición de poderes en NL

MONTERREY. N. L. (apro).– El senador panista de Nuevo León Víctor Fuentes Solís dijo que contempla solicitar a la Cámara Alta la desaparición de poderes en la entidad si prevalece la ingobernabilidad y surge violencia en el procedimiento mediante el cuál tomará posesión de la oficina de Gobierno quien se quedará en lugar de Samuel García, que pidió licencia de seis meses para buscar la Presidencia de México.

El legislador señaló que es suficiente que él presente una propuesta formal para que sea votada en el Senado, con dos terceras partes, para proceder a esta solución establecida en el Artículo 76 constitucional, ante lo que parece ser una indefinición que aún persiste sobre el mandatario interino, que deberá asumir a partir del primer minuto del próximo sábado 2 de diciembre, cuando inicia la licencia del mandatario de Movimiento Ciudadano.

Afirmó que junto a él hay otros senadores –cuyos nombres no reveló– que contemplan dar ese paso ante la ingobernabilidad que observan en Nuevo León.

“Veo con mucha preocupación este clima de ingobernabilidad que pasa en nuestro querido estado. Para nada genera una opinión positiva y hay mucha inquietud y se ha llegado a comentar la posibilidad de procesar la desaparición de poderes en NL, que esperemos que no suceda”.

“Tienen que votar dos terceras partes del Senado de la República, que determinen que no hay condiciones de gobernabilidad en el estado, que hay descomposición en la gobernanza, que los poderes de la entidad no funcionan adecuadamente y que es en pro del interés público. Si no se generan las condiciones para nombrar gobernador interino que garantice la gobernanza y paz a los ciudadanos como lo merecen, no descartaría (presentar yo la propuesta)”, señaló.

Hasta este miércoles, pretende quedarse en el puesto de gobernador el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, propuesto por García Sepúlveda, respaldado por un supuesto amparo que ya ganó, y con el que estaría facultado para usar la fuerza pública para blindar el Palacio de Gobierno.

Pero, por otro lado, los legisladores locales de mayoría de PRI y PAN expusieron que es el Congreso local el que debe nombrar al interino y ya contemplan una sede alterna al Palacio Legislativo, para sesionar sin que pueda irrumpir la policía para impedirlo.

El panista indicó: “No descarto esta decisión si está de por medio la paz y la tranquilidad de Nuevo León. Hay grandes problemas en la entidad que se verían trastocados aún más si se genera un clima de ingobernabilidad como el que lamentablemente existe, pero que con decisiones de este tipo se pudiera intensificar. Imagínense que se tuviera que hacer uso de la fuerza pública en el nombramiento de un gobernador, esto es más que un claro mensaje de un clima de tensión extrema que no podemos permitir, porque Nuevo León no lo merece”.

Dijo que el que se quedaría encargado de gobernar, en caso de que se disolvieran los poderes, sería nombrado por el Senado de la República, aunque el tema no está lo suficientemente desarrollado, porque no ha sido muy utilizado.

Fuentes Solís señaló que si bien, de acuerdo a la Constitución local, es la legislatura de la entidad la que debe nombrar al interino, también debe haber un acuerdo de “buenos oficios políticos”, en el que el gobernador actual pueda dejar a una persona de su mismo partido.

Citó los ejemplos de las transiciones de interinatos y sustituciones en Nuevo León de Sócrates Rizzo a Benjamín Clariond, del PRI; Fernando Canales a Fernando Elizondo, del PAN; y Jaime Rodríguez a Manuel González, sin partido, que dejaron la gubernatura en manos de personas que eran afines a sus posturas políticas.

“Es claro que le corresponde el nombramiento al Congreso del gobernador interino, pero también es claro y evidente que los buenos oficios políticos establecen que el interino debe ser alguien del equipo del gobernador que se separa temporalmente del puesto, que represente el proyecto por el que la gente votó. Ya se han pronunciado al respecto órganos jurisdiccionales algunos en materia electoral, donde se dispone que debe existir este consenso”, expuso.

El senador nuevoleonés hizo referencia a la Constitución Federal en su “Artículo 76: Son facultades exclusivas del Senado: V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del Poder Ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. El nombramiento del titular del Poder Ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes”.

Sin embargo, aclaró que el Artículo 96 de la Constitución del Estado señala, en las facultades del Congreso del Estrado, fracción XXI, que le corresponde a la legislatura local nombrar al Gobernador interino o sustituto del Estado, en los casos previstos en esta Constitución.