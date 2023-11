Tras portazo, Congreso de NL nombra gobernador interino a vicefiscal cercano al PRI

MONTERREY, N. L., (apro).- Luis Enrique Orozco Suárez, vicefiscal del Estado, fue designado, sorpresivamente, gobernador interino en el Congreso local por la mayoría de diputados de PRI y PAN, en medio de una sesión que estuvo a punto de interrumpirse por invasión de intrusos al recinto.

Orozco Suárez es vinculado al priista Adrián de la Garza, exprocurador estatal, enemigo político del actual gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

El hasta hoy funcionario de la Fiscalía Estatal, quien durante años ha sido vocero de la dependencia, rindió protesta en el pleno a las 20:35 horas, luego de obtener mayoría de 25 votos a favor de PRI y PAN, con 9 en contra de MC, Morena y el Verde, y en sus primeras declaraciones señaló que el Estado se encuentra en peligro de ingobernabilidad, en referencia al interés de Samuel García de dejar como encargado del despacho de la gubernatura a su secretario general de Gobierno, Javier Navarro.

El nombre de Luis Enrique fue incluido de último momento en la Comisión de Gobernación, presidida por la tricolor Gabriela Govea, donde se elaboró la lista que no fue consultada fuera de las bancadas aliadas del PRIAN.

La ceremonia accidentada estuvo blindada por decenas de efectivos de la policía estatal Fuerza Civil en el exterior, y de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, adentro del recinto, por los disturbios que se suscitaron por personas que irrumpieron en la sesión y que eran identificadas como simpatizantes de MC.

Pese a la interrupción de invasores, y a que la bancada de MC pedía que la sesión fuera suspendida, el presidente del Congreso, el panista Mauro Guerra, no cedió y ordenó que siguiera el orden del día, hasta su conclusión, y acusó al gobernador García de propiciar el desorden.

Orozco reveló que luego de ser avisado apenas hoy, como posible integrante de la lista de aspirantes al puesto, rindió protesta, con el propósito de asumir el interinato, a partir del 2 de diciembre, en cumplimiento con las leyes de Nuevo León y de conformidad de resoluciones de máximas autoridades judiciales del país y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin mencionarlo por su nombre, se refirió a Samuel García, que a partir del 2 de diciembre y hasta el 2 de junio del 2024 tomará licencia de seis meses, tiempo durante el cual pretende dejar como encargado del despacho e interino, en base a amparos, a Navarro Velasco, por comulgar con su partido Movimiento Ciudadano.

“Asumo en medio de una grave crisis de gobernabilidad. Las instituciones democráticas de nuestro estado están en riesgo y mi primera encomienda será dedicarme de inmediato a reencausar la paz del estado, dentro de la legalidad, institucionalidad y, sobre todo la concordia. Están en peligro la legalidad y gobernabilidad del estado.

“No podemos abandonar ni rechazar la ley ni las instituciones. No podemos rechazar la ley solamente porque estemos en desacuerdo con su letra. No podemos derribar nuestras instituciones, porque sus decisiones no nos favorecen. Es momento de poner los intereses del estado, de las ciudadanas y los ciudadanos por encima de intereses partidistas, políticos y personales. Es momento de pensar en el bienestar de todos y todas los ciudadanos de Nuevo León”, leyó como pronunciamiento inicial.

Orozco Suárez, quien fue seleccionado de una lista de 22 candidatos, dijo, que llevaba una cordial relación respetuosa con Samuel García, por lo que lo buscaría este jueves para iniciar un diálogo y pedir que lo entere sobre cómo se encuentra el estado.

El ahora exvicefiscal se mostró confiado en que sería recibido por el mandatario emecista, pese a que este rechazó anteriormente de manera descortés a Arturo Salinas, presidente del Poder Judicial del estado, que fue brevemente nombrado interino antes de ser descalificado por no cumplir con requisitos de ley para el puesto.

Minutos antes de que rindiera protesta Orozco, Samuel García, que se encontraba a unos metros del Congreso, también en el área de la Macroplaza, dijo que el nombramiento de Navarro como encargado del despacho seguía firme, y que si los diputados designaban interino incurrirían en una ilegalidad.

Rechazó que fueran simpatizantes de MC los que pretendieron romper la sesión en el Congreso local, y sugirió que el desorden fue provocado por un autosabotaje.

“Voy a esperar para demandar el desacato, el incumplimiento del Tribunal y seguir como hemos estado hasta ahorita. Me extraña (el desorden), la gente de Movimiento Ciudadano no son como el PRI, no son porros, nunca se han prestado a eso, más bien creo que puede ser un autoboicot. El PAN lleva dos, tres días pidiendo desaparición de poderes, creando inestabilidad y eso no le hace bien a Nuevo León”, dijo.

Antes de iniciar la sesión, los ánimos se encendieron cuando un grupo de simpatizantes tricolores y albiazules se encontraban en la tribuna de la sede legislativa, lanzando proclamas de respaldo a sus partidos, mientras supuestos simpatizantes de MC ingresaron al Congreso tras derribar una puerta de cristal y traspasar por la fuerza el alto portón de madera de la entrada.

Con gas y portazo un grupo de personas irrumpió en el Congreso de Nuevo León para intentar impedir la designación del vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, como gobernador interino del estado. pic.twitter.com/xP6es9ZynF pic.twitter.com/AimHaxtBLZ — Monica Garza (@monicagarzag) November 30, 2023

Fue accionado un extintor, lo que hizo que la atmósfera se opacara por algunos segundos, lo que provocó que los diputados se apilaran en el estrado y el presidente del Congreso pidiera la intervención de los elementos ministeriales, que consiguieron desalojar a los alebrestados, sin que hubiera reportes de afectados.