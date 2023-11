EZLN desaparece Juntas de Buen Gobierno y Municipios Autónomos

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (proceso.com.mx).- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dio a conocer este domingo que se declaran desaparecidos los municipios autónomos zapatistas al igual que las Juntas de Buen Gobierno (JBG), y anunció que aunque celebrará los 30 años del alzamiento armado del 1 de enero de 1994, esta vez recomienda no asistir pues “no es seguro”, por la presencia del “crimen desorganizado”.

En la cuarta parte del comunicado del EZLN, firmado desde las montañas del Sureste Mexicano por Subcomandante Insurgente Moisés, esta noche el grupo lanzó la “Cuarta Parte y Primera Alerta de Aproximación. Varias Muertes Necesarias”.

El pronunciamiento está dirigido a todas aquellas personas que firmaron la “Declaración por la Vida”, una iniciativa del grupo armado.

En su primer punto de la misiva, el EZLN dio a conocer que desde hace algunos meses, después de un largo y profundo análisis crítico y autocrítico, y de consultar a todos los pueblos zapatistas, se decidió la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y las Juntas de Buen Gobierno (JBG).

Señalaron que todos los sellos, membretes, cargos, representaciones y acuerdos con el nombre de cualquier MAREZ o de cualquiera de las Juntas de Buen Gobierno, “son inválidos a partir de este momento”.

“Ninguna persona se puede presentar como miembro, autoridad o representante de cualquier MAREZ o Junta de Buen Gobierno. Los acuerdos sostenidos antes de esta fecha, con Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones sociales, colectivos, grupos e instancias de solidaridad en México y el mundo se mantienen hasta la expiración de los mismos, pero no se podrán hacer nuevos acuerdos con estas instancias de la autonomía zapatista, por la simple razón de que ya no existen”, dijo el EZLN.

Y que si bien se mantienen los Caracoles, sedes de las ahora desaparecidas JBG, estos permanecerán cerrados al exterior hasta nuevo aviso.

Explicaron en el cuarto punto que las razones y el proceso por el que se tomó esta decisión, lo irán platicando poco a poco en los comunicados siguientes.

“Sólo les adelanto que esta valoración, en su fase final, se inició hace unos 3 años. También les iremos explicando cómo es y cómo se ha ido gestando la nueva estructura de la autonomía zapatista. Todo eso, y más cosas, irán apareciendo en el momento oportuno”, agregó el grupo armado.

En el quinto punto de la misiva de los rebeldes, señalaron que sí harán una celebración con motivo de los 30 años del inicio de la guerra contra el olvido. Esto, en los meses de diciembre del 2023 y enero del 2024. Y que están invitadas todas las personas que firmaron la “Declaración por la Vida”.

Sin embargo, aclaró el EZLN en la misiva firmada por el Moisés que es deber advertir, al mismo tiempo que se les invita, “desalentarles”, pues “contrario a lo que informa y desinforma la prensa oficialista, autodenominada cool-progre-buena-ondita, las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos”.

Y mencionan que muchas presidencias municipales en Chiapas están ocupadas por lo que nosotros llamamos “sicarios legales” o “Crimen Desorganizado”.

“Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales. Entonces, pues claro les decimos que, a diferencia de otros años, no es seguro”, dijo Moises en la misiva.

Indicó que San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas y Palenque, por mencionar algunas cabeceras municipales, “están en manos de uno de los cárteles del crimen desorganizado y en disputa con otro”.

Y que esto es constatado por la llamada industria hotelera, turística, restaurantera y de servicios. Quienes trabajan en estos lugares lo saben y no lo han denunciado porque están amenazados y, además, saben que es inútil cualquier petición, porque las autoridades estatales y municipales son las que delinquen y no tienen llenadera en la robadera que están haciendo.

“En las comunidades rurales el problema es más grave aún. Eso lo gritan quienes las habitan en todas las regiones de Chiapas, particularmente en toda la franja fronteriza con Guatemala. Lo que se lee, escucha y se ve en la mayoría de los medios locales y nacionales, es sólo un eco malo y sinvergüenza, de las redes sociales del gobierno del estado. La verdad es que las autoridades oficiales son el problema. Sí, como en el resto del país”, precisaron los zapatistas.

Denunciaron que las fuerzas militares y policiacas federales, estatales y locales, “no están en Chiapas para proteger a la población civil. Están con el único objetivo de frenar la migración. Esa es la orden que vino desde el gobierno norteamericano. Como es su modo, han convertido la migración en un negocio. El tráfico y la trata de personas es un negocio de las autoridades que, mediante la extorsión, el secuestro y compraventa de migrantes, se enriquecen desvergonzadamente”.

Entonces, dice el EZLN, “pues no les aconsejamos que vengan. A menos, claro, que se organicen muy bien para hacerlo”.

“Entonces, aunque no les esperamos, les invitamos. Las fechas tentativas de las conmemoraciones son entre el 23 de diciembre del 2023 y el 7 de enero del 2024, siendo la celebración central los días 30-31 de diciembre y 1-2 de enero. Luego les diremos el lugar. O sea que sí queremos que vengan, aunque no lo recomendamos. Aunque no lleguen, no preocupar. Igual les mandaremos fotos y videos”, concluye Moisés en el comunicado a nombre del EZLN.