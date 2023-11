Por petición del PRIAN, el TEPJF aplaza análisis sobre interino de NL

MONTERREY, N. L., (apro).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aplazó el proyecto de resolución mediante el cual la ministra Jeanine Otálora proponía invalidar la designación de Arturo Salinas como gobernador interino de Nuevo León, al considerar que el asunto no estaba lo suficientemente analizado.

La postergación, que fue aprobada por mayoría de tres votos a favor y dos en contra, ocurrió por una notificación que, de última hora, le hizo llegar el Congreso de Nuevo León de mayoría del PRI y PAN, a los magistrados para señalarles que estaban por resolverse amparos relacionados con la misma disputa y que podían alterar el sentido de la misma, por lo que era pertinente esperar sus conclusiones para avanzar en la votación de la queja en la instancia electoral.

En un intento por impulsar la votación del proyecto de sentencia del expediente JDC 536/2023, para votarlo en la sesión de hoy, Otálora Malassis explicó que consideraba urgente solucionarlo pues el promovente, Samuel García Sepúlveda, había solicitado licencia para separarse de la Gubernatura para buscar la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano.

“Consideraba que no era oportuno el retiro del asunto por la misma urgencia de los dos asuntos que fueron circulados fuera del plazo, en virtud de esas urgencias, el que impugna el acuerdo de paridad emitido por parte del INE y este asunto que fue turnado a mi ponencia, cuyo informe de la responsable fue recibido hasta el sábado y los agravios que formulé están de una manera vinculados con esta licencia”, explicó.

La magistrada Mónica Soto Fragoso, que propuso la postergación, señaló que el caso no es vinculante con la licencia de García, pues esta ya había sido otorgada por el Congreso Local el pasado 25 de octubre, y la litis sobre lo que versa, por no tener plazo fatal, puede ser revisada más minuciosamente por el Tribunal, para presentarlo en una sesión próxima, en fecha que no fue señalada.

Al manifestarse de acuerdo con Soto, para tener más tiempo de revisión, el ministro Felipe Fuentes Barrera precisó que este miércoles el Congreso de Nuevo León, de mayoría panista y priista, le notificó al pleno la existencia de controversias constitucionales que se dirimen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y llamó la atención de que en situaciones similares previas los magistrados habían llegado, incluso, a suspender el trámite de los expedientes.

“Yo creería que para contar con mayores elementos tendríamos qué ver de qué se tratan estas controversias constitucionales, si pueden incidir o no, y la tramitación que tienen, por lo menos, si hay una admisión o suspensión, etcétera. Hay que examinar esta variable que hasta el día de hoy fue conocida con la presentación de este escrito”.

“Sumado al hecho de que las semánticas que pudieran ser muy relevantes para el sistema. Entiendo que la propuesta sugiere abandonar un criterio del 2001, en función de un criterio que emitió la corte en el 2006 en acción de inconstitucionalidad”, explicó.

Al oponerse a la resolución, el panista Salinas Garza, presidente con licencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, argumenta que existe jurisprudencia que señala que la designación de un gobernador interino no es de naturaleza electoral y sí una facultad del Congreso Local que ya le tomó a él protesta el mismo 25 de octubre, después de concederle licencia a Samuel.

Por su parte, el magistrado presidente Reyes Mondragón señaló, en contra de retirar el expediente, para desahogar en la sesión de hoy la tesis propuesta por Otálora, pues las precampañas de Movimiento Ciudadano inician el 12 de noviembre, y Samuel García debe preservar sus derechos políticos electorales, y el TEPJF podría votar para dar certeza y seguridad jurídica de forma oportuna.

Samuel García, en pleito permanente con PRI y PAN, busca que sea desechada la designación de Salinas Garza como su interino en los seis meses que pidió de licencia, del 2 de diciembre al 2 de junio del 2024, día de la elección presidencial.

Quiere dejar como encargado del despacho, durante este tiempo, a su secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco.