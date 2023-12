Javier Navarro asegura que se quedará como encargado de despacho en NL

MONTERREY, N.L. (apro).- Javier Navarro Velasco, secretario general de gobierno, afirmó esta noche que es él quien será el encargado de despacho del gobernador a partir del primer minuto del 2 de diciembre, en sustitución de Samuel García, que inicia su licencia para buscar la presidencia por Movimiento Ciudadano.

En el exterior del Palacio de Gobierno, donde esta noche se reunió con su gabinete, el funcionario dijo que durante la madrugada no iba a pasar nada y se iba a ir a descansar a su casa porque Luis Enrique Orozco, que había sido designado interino por el Congreso local, aceptó la resolución de un juez Federal.

Hasta esta noche, Luis Enrique Orozco no ha hecho un pronunciamiento directo sobre los dichos de Navarro ni ha reconocido públicamente que no asumirá el cargo de gobernador interino.

“No va a pasar nada. Entiendo que en los medios ya hay una declaración de Luis Enrique Orozco y definitivamente no decepciona a nadie, demuestra que es un abogado, que conoce la ley que establece que primero es el cumplimiento a la ley que lo demás.

“Me quedo encargado del despacho por una resolución de un juez federal de la Ciudad de México, donde dice claramente que el cargo de Luis Enrique Orozco quedó sin efecto y se tiene que revocar por el Congreso y establece que yo me quede encargado del despacho mientras no se vuelva a nombrar un gobernador interino de parte del Congreso”, dijo.

Navarro explicó que las decenas de policías antimotines que ingresaron al palacio de gobierno esta noche tienen una labor únicamente preventiva.

El secretario general dijo que charló con Orozco por la mañana vía WhatsApp e hicieron comentarios de civilidad y sobre la resolución del juez.

Navarro dijo que va a reunirse con el Congreso y el Poder Judicial para organizarse y responder con trabajo a la ciudadanía.

Además, se refirió a las declaraciones que Orozco dio por la mañana en una emisión radiofónica de ABC Radio, donde dijo que acataría lo que dispusiera un juez.

“Se puede caer la designación, pero no porque diga yo, sino porque alguna autoridad lo diga o exista alguna resolución que me impida ejercer el cargo. Yo no voy a ejercer indebidamente un cargo si hay una autoridad que tenga facultades y competencias para que yo no pueda ejercer el cargo, por supuesto que lo acepto”, dijo Orozco por la mañana.

Sin embargo, en la misma entrevista también señaló que existen dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenan al Congreso nombrar al gobernador interino como ocurrió el miércoles por la noche.