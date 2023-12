Padre del “mirrey” de Puebla justifica la golpiza al guardia: “Lo tuvo esperando 15 minutos”

PUEBLA, Pue. (apro).- Carlos P. justificó la golpiza que su hijo Patricio propinó a un guardia de seguridad del fraccionamiento Lomas de Angelópolis porque el vigilante lo hizo esperar por 15 minutos para abrirle la pluma del estacionamiento.

En declaraciones vía telefónica a la televisora Imagen TV, Carlos P. reconoció que estuvo mal lo que hizo su hijo y dijo que ya había hablado con él sobre que los golpes sólo son un recurso “en últimas instancias”, aunque consideró que este “fue uno de esos casos”.

“(El guardia) había estado contestando de mala manera, levantando la pluma de mala manera, se le dijo que no hiciera eso, hasta ese día que llegó mi hijo lo trató mal, lo tuvo esperando ahí 15 minutos porque no servía la pluma, no servía la tarjeta, hasta que lo desesperó. Sí, yo no digo que no, estuvo mal lo que hizo, pero hubo un antecedente previo de este muchacho”, argumentó.

Además, reveló que ya envió a Patricio a California, Estados Unidos, con familiares para alejarlo de todo el escándalo que se generó luego de que golpeó al vigilante Jonathan Nolasco.

"Lomas de Angelópolis":

Por videos donde un joven golpea a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis, Puebla, tras solicitársele su identificación para brindarle acceso ya que no funcionaba su aplicación de ingreso.pic.twitter.com/RbSj2WfpLD — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 29, 2023

“Creo que actuó mal, sí, no actuó bien, pero también fue por una situación generada, no. Yo ya hablé con él; él se siente apenado, pero también firme en sus creencias y en sus convicciones, le comenté que los golpes no son el medio adecuado, solamente son un recurso ya en últimas instancias y este fue uno de esos casos”, recalcó.

El guardia de seguridad había explicado por su parte que sólo siguió el protocolo, pues al no funcionar la tarjeta de acceso al fraccionamiento, el conductor debe cambiar de carril y entregar una identificación para poder ingresar.

Nuestra Directora de Noticias @msalvatorim, platicó con Jonathan Nolasco, vigilante de Lomas de #Angelópolis que fue tremendamente golpeado por Patricio. #Puebla #NoticiasPuebla pic.twitter.com/fD4hma4Ogd — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) December 1, 2023

No lo detuvieron por ser menor de edad: fiscal

Por su parte, el titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera, aclaró no procedía la detención de Patricio P. tras la golpiza al guardia debido a que es menor de edad.

Explicó que ya se integró la carpeta por lo ocurrido y se presentó ante un juez, quien deberá determinar lo conducente.