Desaparecen cuatro personas en Ciudad Mendoza, Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- Cuatro personas fueron reportadas como desaparecidas desde el pasado viernes 8 de diciembre en Ciudad Mendoza, en el centro de Veracruz; la última vez que fueron vistos asistieron a las instalaciones de la Delegación de Tránsito Municipal.

Se trata de Honorio e Ileana López Espidio de 35 y 27 años, respectivamente; Antonio Sánchez López, de 40, y Víctor Manuel Adell Sánchez, de 35, todos originarios del municipio en las altas montañas.

Este lunes, familiares de los desaparecidos se manifestaron en el Palacio municipal de Ciudad Mendoza y exigieron respuestas al alcalde del municipio sobre la ubicación de los oficiales de tránsito y le exigieron brindar información a la investigación de la fiscalía de Veracruz.

“Para que fiscalía haga un buen trabajo necesita información y esa información la tiene el presidente de Ciudad Mendoza es el único que tiene la información para encontrar a los de tránsito, no puede ser posible que no tenga información si son sus colaboradores, no es posible que diga no me contesta el teléfono”, exigió una de las familiares.

Los familiares también denunciaron que han sido intimidados para dejar de buscar a sus desaparecidos.

Sobre el tema, el gobernador Cuitláhuac García informó que hay una sola línea de investigación por el caso de cuatro personas desaparecidas en el municipio de Camerino Z Mendoza y el homicidio de un oficial de tránsito el viernes pasado.

Ese día, un oficial de tránsito municipal fue asesinado a balazos afuera de la Delegación de Tránsito y Vialidad Local de Camerino Z Mendoza.

Sobre las líneas de investigación, el gobernador no quiso abundar y dijo: “Lo que diga puede poner en riesgo la vida de las personas, es una situación delicada, vamos a agilizar, se hará justicia, pase lo que pase, se dará con los responsables, recordemos que ahí hubo un homicidio y se hará justicia en el caso, se buscará con vida a las personas”.