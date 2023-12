Hay 10 personas no localizadas tras el enfrentamiento en Texcaltitlán, reconoce Seguridad de Edomex

TOLUCA, Edomex. (apro).– El secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade, reconoció que existe reporte de 10 personas no localizadas desde el pasado 8 de diciembre, tras el enfrentamiento entre vecinos y supuestos integrantes del crimen organizado en la comunidad de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán.

Sin embargo, aclaró que no pueden considerarse desaparecidas porque no se sabe si su ausencia es voluntaria o si fueron sustraídos en contra de su voluntad.

Precisó que ninguno pertenece a una familia de la que se han circulado versiones en redes sociales y medios de comunicación, y aseguró que ya se reunió con ellos y no existe denuncia sobre esas desapariciones.

También negó que hayan sido retenidos por la célula criminal para obligarlos a entregar a quienes participaron en el enfrentamiento donde una decena de supuestos delincuentes perdieron la vida, por lo que pidió prudencia para no replicar información falsa que cause temor entre los ciudadanos. “Les pido que no repliquen temas que no están corroborados, información que no está verificada, pues genera psicosis y pánico en la gente”, dijo.

Andrade indicó que todas las denuncias expuestas hasta ahora han sido investigadas y “casi todo” descartado, mientras que los casos en que se han encontrado elementos son motivo de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Refirió que muchos de los habitantes abandonaron la comunidad y en algunos casos no han vuelto, mientras otros buscaron un paradero seguro donde permanecer.

El funcionario destacó la importancia de no revelar la identidad de aquellas personas que buscaron refugio en otras ciudades, y pidió a los medios de comunicación no filtrar la lista de personas que se han mencionado en las redes sociales, por considerarla información delicada, ya que podría ponerlos en riesgo.

Conforme a las redes sociales, pueden ser hasta 13 personas las que han sido reportadas como desaparecidas. Por género y edad, cuatro son mujeres, cinco hombres, y cuatro menores de edad. Sus familiares fueron quienes informaron a las autoridades sobre el desconocimiento de su paradero.