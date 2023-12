Aprueban a Delfina Gómez presupuesto por 377 mil mdp para 2024; más recursos al IEEM y menos a la UAEMex

TOLUCA, Edomex. (apro).- Con ajustes mínimos que no superan los 500 millones de pesos, la Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad el Paquete Fiscal 2024, que será el primero en ejercer por la gobernadora morenista Delfina Gómez, con ingresos y egresos por el orden de 377 mil 935 millones de pesos.

A pesar de que el dictamen no incluye solicitud de deuda, durante los trabajos en comisiones el priista Braulio Álvarez indicó que a Gómez Álvarez tocará contratar y utilizar 3 mil 500 millones de pesos en deuda autorizada al ex gobernador Alfredo del Mazo que no había sido contratada.

Entre los ajustes realizados por los diputados locales al proyecto del Gobierno mexiquense destaca un incremento de 405 millones de pesos a los recursos asignados al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), casi 300 millones de los cuales se recortaron a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

Para engrosar el presupuesto del IEEM, que quedará en 3 mil 166 millones (el Consejo General había solicitado más de 3 mil 500 millones; la administración morenista propuso casi 2 mil 800, y este año ejerció poco más de 2 mil 700 millones), también se tomaron recursos de lo planteado para la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Transparencia (Infoem), el sistema anticorrupción y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).

Conforme al proyecto original de la administración estatal, la UAEMex recibiría 3 mil 222 millones de pesos estatales; en 2023, tuvo 2 mil 822 millones, y con el ajuste en 2024 tendrá 2 mil 936 millones.

A Movilidad se le recortaron 90 millones sobre la primera propuesta del gobierno mexiquense, con lo que quedará en 9 mil 890 millones. Al Instituto de Transparencia (Infoem) se redujeron 6 millones 485 mil pesos para quedar en 227 millones 359 mil; en 2023 tuvo 218 millones 820 mil, de manera que ejercerá 9 millones más que el año pasado.

La Codhem tendrá 3 millones 091 mil pesos menos de la propuesta original, para quedar en 291 millones; en 2023 ejerció 283 millones 127 mil 090 y en 2024 tendrá 8 millones más. De la Secretaría Ejecutiva Anticorrupción se ajustaron 10 millones a la baja para quedar en 78 millones de pesos.

Maurilio Hernández, vicepresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que ningún organismo público autónomo tendrá en 2024 un presupuesto inferior al de este año. En los hechos, afirmó, la UAEMex tendrá 156 millones de pesos más, sin contar el presupuesto federal y los ingresos propios.

La morenista Mónica Álvarez, presidenta de la comisión de Planeación y Gasto Público consideró que la aprobación unánime demuestra la unidad en torno al proyecto estatal de la maestra Delfina Gómez y el respaldo a las políticas públicas de un gobierno transformador que tiene como misión y objetivo primordial mejorar las condiciones de vida de la población mexiquense.

Su correligionario Max Correa destacó que entre los incrementos, con relación al Paquete Fiscal 2023, sobresalen los recursos para los programas de Bienestar, al campo, salud, educación, reforestación y restauración de bosques y agua.

Los apoyos sociales contarán con un presupuesto de 14 mil millones de pesos; y se disminuyó el pago de derechos de 15 a 10%. También se incrementó el monto estimado en recaudación propia por más de 2 mil 065 millones de pesos, sin aumentar impuestos a la base gravable existente, y se buscará que paguen al fisco los contribuyentes omisos.