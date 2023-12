Crimen acorrala a transportistas de Morelos; suspenden el servicio en Temixco

TEMIXCO, Mor. (apro).– Este fin de semana, mientras el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo celebraba el campeonato del América en el Estadio Azteca, el poniente de Temixco se quedaba sin transporte, pues las unidades de la Ruta 11 decidieron suspender o reducir al mínimo el servicio que prestan debido a la inseguridad que viven desde hace varios días, lo que ha dejado como saldo un chofer muerto, una unidad quemada y varios ataques armados en sus bases.

El pasado 16 de diciembre, un conductor fue asesinado a balazos afuera de la base de la Ruta 11 en la colonia 10 de Abril, en el municipio de Temixco. Apenas el 8 de diciembre pasado, dos hombres a bordo de una motocicleta ingresaron a la base de la Ruta 11, pero de la colonia Rubén Jaramillo, también en Temixco, y dispararon contra tres unidades que se encontraban estacionadas, causándoles daños en cristales y chasis.

En aquel momento no hubo víctimas personales. Al día siguiente, sólo 25 de las 80 unidades de esa Ruta dieron el servicio. El viernes 15 de diciembre, en la colonia Santa Úrsula, en Temixco, una unidad de la Ruta 11 fue interceptada por un comando armado, luego bajó por la fuerza a los pasajeros y al conductor y enseguida le prendió fuego. Ninguna autoridad se presentó en el lugar. De hecho, las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa morenista Juana Ocampo han negado las agresiones a los conductores y unidades de la Ruta 11.

Esta ruta presta servicios en cuatro distintos derroteros todos iniciando en el poblado de Tejalpa, en el municipio de Jiutepec, luego cruzan por el centro de Cuernavaca, dirigiéndose al municipio de Temixco. Ahí se divide en cuatro el destino de la Ruta 11: el poblado de Acatlipa y luego la colonia 10 de Abril, donde fue asesinado el conductor el 16 de diciembre.

También está la ruta que pasa por las colonias Villa de las Flores-Rubén Jaramillo, donde fue atacada la base el pasado 8 de diciembre; Santa Úrsula, donde fue incendiada la unidad el pasado viernes 15 de diciembre. Todos los destinos concluyen en distintas zonas de Temixco, todas calificadas como de alta peligrosidad.

La mayoría de la gente en Temixco trabaja en el comercio o empresas de servicios en Cuernavaca, por lo que es fundamental su desplazamiento, para ello, una de las rutas más importantes es la 11. Dagoberto Rivera Jaimes, líder de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), a la que pertenece la Ruta 11, dijo en entrevista que se va a dejar de dar el servicio de forma escalonada, porque los conductores están poniendo en riesgo su vida.

El líder transportista aseguró que los agresores están intentando extorsionar a los concesionarios y choferes, además de la exigencia de pago de derecho de piso. Dijo que no saben qué grupo está llevando a cabo las agresiones, porque no hay interlocución con ellos. Aseguró que las autoridades no hacen nada. “El gobierno es inútil y los municipios están en manos del crimen organizado”, aseguró.

Todo ello en un municipio con 126 mil habitantes, de los cuales 61.5% se encuentran en situación de pobreza, siendo casi la mitad, 48.4% en pobreza moderada y 13.2% se encuentran en extrema pobreza, según el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023 de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal.

El mismo informe señala que 65.3% de la población de Temixco, con datos de 2020, no tuvo acceso a la seguridad social, el 38.7% carece de servicios de salud y 27.7%, no tiene acceso a alimentación nutritiva y calidad. En cuanto a la inseguridad, de acuerdo con el Semáforo Delictivo, al corte del mes de octubre, se registraron 64 homicidios dolosos, manteniéndose como uno de los municipios con mayor incidencia.