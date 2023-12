Cierra taquería de Acapulco; denuncia extorsión y el asesinato de uno de sus dueños

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Después de 20 años de servicio, la taquería y pozolería Chely de Acapulco cerró sus puertas denunciando el asesinato de uno de sus dueños, extorsión y falta de ayuda de la Fiscal del estado.

“La única respuesta que recibí de la fiscal fue 'QUE ME VAYA PORQUE TAMBIÉN ME IBAN A MATAR Y QUE SU RESPONSABILIDAD NO ERA CUIDAR DE LOS CIUDADANOS' (sic)”, denunció el restaurante en una manta colocada afuera del negocio.

La taquería y pozolería Chely -hasta este sábado 23 de diciembre- se encontraba frente a la playa Tlacopanocha, en el centro del puerto de Acapulco y sobre la avenida Costera Miguel Alemán.

La mañana de este sábado, la restaurantera Aracely Bautista Vicente dio a conocer a reporteros de Acapulco el asesinato de su esposo José Alfredo Orozco perpetrado en su presencia dentro del restaurante el 14 de noviembre.

El crimen ocurrió apenas a cinco días de su reapertura después de la pérdida total que tuvo su negocio a causa del huracán Otis.

Reveló que en 2023 ya había acudido en dos ocasiones a la Fiscalía Regional de Acapulco a denunciar la extorsión que estaba padeciendo por parte del crimen organizado.

“Llevé pruebas, pedí protección, pero no me hicieron caso. Apenas íbamos otra vez a reactivar nuestra economía y nos pasa esto (el asesinato de su esposo).

“No me queda otro remedio que irme de Acapulco. Era un negocio limpio y familiar. Lamentablemente mi vida cambió y no me queda otra opción que irme de Acapulco”.

Doña Chely llamó a la población víctima de la misma tragedia por la impunidad que opera la delincuencia organizada a no quedarse callada y confió en que algún día las cosas cambien en este destino turístico.

A continuación, se reproduce el texto completo de la taquería y pozolería Chely, uno de los cientos de negocios que sufren a diario extorsión en el puerto de Acapulco:

A todos mis clientes y amigos les agradezco su preferencia que estuvieron durante 20 años, GRACIAS.

Se cierra este negocio Taquería y Pozolería CHELY por culpa de la delincuencia e inseguridad que se vive en Acapulco, pedí ayuda a todas las corporaciones del gobierno, NADIE ME AYUDÓ, NADIE ESCUCHÓ, ahora mi esposo está MUERTO de una manera cobarde, por culpa de esta inseguridad que vivimos todos los comerciantes.

Me quitaron a mi esposo que su único delito fue trabajar para su familia y darles trabajo a varias personas que, igual que yo nos quedamos sin sustento, por culpa del gobierno corrupto que tenemos y quiero que sepan que lo único que lograron fue que huya de Acapulco porque la propia fiscal me dice que me vaya.

Entonces, en manos de quién estamos, si el gobierno no puede con este cargo que lo dejé y que la muerte de mi esposo no quede impune.

"ADIÓS ACAPULCO, GRACIAS GOBERNADORA EVELYN SALGADO, FISCAL SANDRA VALDOVINOS, PRESIDENTA MUNICIPAL ABELINA por tanta corrupción e inseguridad, por ignorar mis súplicas que les pedí y la única respuesta que recibí de la fiscal fue 'QUE ME VAYA PORQUE TAMBIÉN ME IBAN A MATAR Y QUE SU RESPONSABILIDAD NO ERA CUIDAR DE LOS CIUDADANOS' (sic)", agregó en la manta.

Esa fue la única opción y consuelo que me dio, ahora HAGO RESPONSABLE A TODAS LAS CORPORACIONES POLICIACAS DE LO QUE ME PUEDA PASAR A MI Y A MIS HIJAS, AYUDEN A ALZAR LA VOZ.

Que no quede impune este cobarde asesinato de un hombre trabajador que siempre estuvo al frente de su negocio y que luchó por salir adelante.

Este es el Acapulco que quieren los gobiernos, un ACAPULCO SIN LEY.

Ola de violencia

El puerto de Acapulco está viviendo una ola de violencia después del paso del huracán Otis que oficialmente dejó 52 muertos y 32 desaparecidos, de acuerdo a la Fiscalía estatal.

El jueves 21 de diciembre fue asesinado a balazos en la pozolería Las Vecinas en la zona Diamante el empresario y aspirante a la alcaldía de Acapulco, Ricardo Taja.

Al siguiente día, autoridades ministeriales dieron a conocer el hallazgo de un cadáver con las características físicas de la joven Luisa Fernanda García, reportada como desaparecida desde el 12 de diciembre.

Familiares cercanos dieron a conocer que la búsqueda había concluido y que no la encontraron como esperaban.