PAN impugnará reforma que reduce a dos años la próxima gubernatura en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) impugnará la reforma constitucional que aprobó el Congreso local a la propuesta del gobernador Salomón Jara Cruz que reduce a dos años la próxima gubernatura, que por cuestión de paridad de género le correspondería a una mujer.

Tanto la directora de la secretaria de Asuntos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Griselda Galicia García, como la dirigente estatal del blanquiazul, Perla Woolrich Fernández, coincidieron en calificar como una acción discriminatoria la reforma que reduce de seis a dos años la próxima gubernatura estatal.

“Eso de que quieren disminuir los gastos homologando las elecciones suena bonito, pero en realidad hay una evidente violencia política en razón de género, si es una mujer a quien por paridad correspondería dicho cargo”, puntualizaron.

Woolrich Fernández dijo que “quien puede ser candidata, nadie sabe, pero debe ser una mujer la que nos represente y en dos años no se puede hacer absolutamente nada. En 2014, cuando ya era contralora, ya se pretendía hacer esto, pero los varones nunca se dejaron, y creen que ahora las mujeres son más tontas y si nos dejamos nos la aplican”.

Reiteró que así como varios partidos, Acción Nacional va a impugnar, “es algo tan evidente que se va a ganar por la injusticia a simple vista, si eres mujer dos años, pero si fueras varón te doy seis años, y qué cosa se hace en dos años, nada”.

En tanto, Griselda Galicia García precisó que “para las mujeres es una agresión, se pudo haber hecho otro tipo de ajuste, como debe ser una mujer la que ocupe el cargo, pudiera ejercer su sexenio, es decir con el tiempo amplio y se puede empatar con otros tiempos electorales, es un asunto de violencia política, delicado y grave, es discriminación, incluso con sus actos nos incriminan incapacidad de las mujeres para ejercer una gubernatura”.

Apenas el miércoles 13 de diciembre, con 33 votos a favor y cinco en contra, el Congreso de Oaxaca en su mayoría morenistas y mujeres aprobó la reforma constitucional propuesta por el gobernador Salomón Jara Cruz.

Y es que con el argumento de la austeridad y empatar las elecciones federales con todos los procesos electorales locales, la mayoría de legisladores de Morena, con excepción de la diputada Concepción Rueda, se sometió a la propuesta del gobernador que en el discurso apoya a las mujeres y en los hechos ejerce “violencia” contra ellas.

Por otra parte, se refirieron a otra torpeza política del gobernador que a través de la Ley de Ingresos 2024 y con la complicidad del Congreso local pretende privatizar las tierras ejidales y comunales de Oaxaca.

La jurista Woolrich Fernández sostuvo que la decisión del gobierno estatal de promover la privatización de ejidos y tierras comunales, a través de la Ley de Ingresos 2024, va en contra del artículo 27 Constitucional, pero además de la Ley Agraria vigente.

Expuso que resulta un “engaño” para las autoridades municipales y para los comuneros, ejidatarios, así como sus asambleas, cambiar el régimen de sus tierras para ser privatizadas y que con ello se recauden más impuestos.

Señaló que cualquier persona puede interponer recursos judiciales para ganar a favor de los comuneros y ejidatarios una resolución, “si se quiere cometer una injusticia fácilmente se cae en un juicio, me parece que hay de por medio negocios e intereses económicos, por eso no creo que le vaya a funcionar al gobernador por mucho que ya esté comprometido con actores políticos, no va a poder lograrlo”.

Por su parte, Galicia García consideró que se pueden presentar otras fórmulas para obtener una mejor recaudación, como sería la contabilización de los tequios como una forma de aportación al estado y a las comunidades.

“Para Oaxaca será complicado que tenga éxito, porque hace años que se modificó el artículo 27 constitucional y tuvo impacto en otras parte del país, pero no en la entidad oaxaqueña por esa fortaleza cultural de las comunidades y ese vínculo con la tierra”.

Consideró que hace mucho han intentado privatizar todas las tierras, pero la Constitución los protege, hay otras formas como el tequio, que es común y que se puede registrar como una aportación de las comunidades, pero más bien se trata de tener voluntad política, y querer hacer bien las cosas, y no vulnerar derechos que los pueblos se han ganado.