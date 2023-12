Samuel García revela que no permitió al interino instalarse en la oficina del gobernador

MONTERREY, N. L. (proceso.com.mx).- Samuel García, quien hoy se presentó como gobernador constitucional, dio a conocer que en los primeros minutos del sábado en la madrugada, cuando desistió de su licencia, tomó de inmediato su oficina como gobernador en el Palacio, por lo que el nombrado interino, Luis Enrique Orozco, ni siquiera pudo sentarse en el escritorio de Jefe del Ejecutivo.

Con esto, el emecista revela que Orozco Suárez, quien el sábado después de la medianoche entró a la sede de Gobierno para hacer efectivo el interinato que le confirió el Congreso Local, no pudo llegar al privado donde despacha quien es el mandatario de Nuevo León.

Por eso el exvicefiscal dio conferencia de prensa en las escalinatas para acceder al segundo piso del edificio de cantera, y dijo que esperó a que Samuel lo recibiera, pero como no se dio el encuentro, optó por retirarse.

Explicó hoy Samuel, sobre lo que ocurrió esa madrugada adentro del Palacio: “Desde el primer minuto del sábado regresé a Palacio, decidí no tomar la licencia y asumí funciones. Ese día yo quería hablar con Orozco, lo estaba esperando en mi privado y desafortunadamente no nos pudimos ver, porque él salió del Palacio”.

García dijo que respeta a Orozco y planea reunirse con él en las próximas horas, y espera que regrese a su puesto que tenía como vicefiscal de la Fiscalía estatal, al cual dijo que renunció, para ser investido como interino.

Arropado por su gabinete, García Sepúlveda presumió que se reactivaba este domingo como Gobernador Constitucional del Estado, pese a que Orozco Salazar, mandatario interino respaldado por PRI y PAN, se dice actualmente en funciones.

Con porras de ciudadanos, Samuel inauguró este domingo los trabajos de reconstrucción de un puente vehicular en Escobedo, mientras Orozco Suárez, desairado por todo el aparato de la administración local, que rechazó ponerse bajo sus órdenes, no tuvo apariciones públicas este domingo, sin que se sepa si mantiene aún la investidura que le dio el Congreso Local el pasado miércoles.

En entrevista posterior al evento, luego de decir que se reintegraba a su labor de jefe del ejecutivo estatal, el excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano dijo que no necesitaba avisar a los diputados de mayoría de PRI y PAN, que regresaba después de que estos le dieron licencia del 2 de diciembre al 2 de junio del 2024, para que buscara la Presidencia de México, aspiración a la que renunció una hora después del día en que entraba en vigor esta disposición.

“No hay ninguna incertidumbre, porque una licencia es un derecho humano de la persona, no es una obligación, Cuando decidí no participar y no usar la licencia, en automático como gobernador constitucional reasumo funciones, desairo la licencia y eso es suficiente”.

“Claro está que el PRIAN, quieren que les dé algo y ya me dijeron: ‘Reconócenos algo, ya, para que el Congreso vote que la licencia se acabó’. Les dije que no te voy a dar nada porque no ocupo al Congreso y la licencia es unipersonal”, dijo.

Recordó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado le había ordenado que resolviera el problema del interinato antes de ir a la campaña presidencial, pero como se desistió de su interés electoral, simplemente tomó la decisión de regresar, pese a que el órgano jurisdiccional local se desistió de ese ordenamiento, después de que lo resolviera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Desde el sábado que un tribunal aquí corrupto me suspende la licencia le digo a Nuevo León que me la suspenden, no tengo licencia y reasumo. Luego ese tribunal corrupto al día siguiente dice: Me desisto. Pérame, no es un juego esto”, dijo.

Advirtió al pueblo de Nuevo León que “los medios y algunos pseudoabogados” pretenderán inventar la existencia de dos gobernadores lo cuál es falso pues, aseguró, es gobernador con una licencia que no usó, por lo que, en automático, al avisar a la SCJN, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Congreso Local, el interinato quedó sin efecto.

Afirmó que no hay desacato a la Suprema Corte pues el magistrado Javier Laynez explicó que la resolución que se tomó para que tomara posesión el gobernador interino por el Congreso estatal ocurría “en virtud de la licencia solicitada” pero, cuando renuncia a esta, se sobreseen todos los juicios que había sobre este particular.

Dijo desconocer quién será ahora el candidato de MC a la Presidencia, pero se abstuvo de opinar sobre el tema dada su ahora investidura de Gobernador.