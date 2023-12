La SCJN anula multas en Oaxaca por disfrazarse, entonar canciones groseras o mendigar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló las multas que se imponían en diversos municipios de Oaxaca por entonar canciones altisonantes, caminar disfrazado por la calle, mendigar e insultar.

Las multas eran aplicadas en al menos cinco ayuntamientos oaxaqueños como una forma de obtener ingresos, al considerar que esas acciones lesionaban la seguridad, el orden público, la moral y las buenas costumbres.

“Desde mi punto de vista no es la multa fija, sino la violación a la libertad de expresión y la libertad de la persona como tal, porque además el precepto señala usar disfraces sin razón justificada entonces no entiendo, ¿sería permitido en Día de Muertos, en Halloween? No entiendo”, señaló el ministro Javier Laynez durante la sesión del Pleno de este martes.

Así, la Corte invalidó las multas que se aplicaban en Santa Cruz Xoxocotlán de hasta 7.69 UMAs por interpretar canciones que “contengan palabras altisonantes o que atenten contra la moral y las buenas costumbres”.

Y las de San Andrés Huayápam que ascendían a 2 mil 668 pesos por usar disfraces “sin razón justificada”, pues se argumentaba que esto altera la seguridad y el orden públicos.

En los municipios de San Andrés Huayápam y San Raymundo Jalpan se imponían multas administrativas por mendigar o dormir en la calle, pero la Corte consideró que esto se trataba de legislaciones discriminatorias que son inconstitucionales.