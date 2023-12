PVEM rompe su alianza con Morena en busca de la gubernatura de Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El Partido Verde Ecologista de México en Morelos rompió esta tarde el acuerdo de coalición para apoyar junto con Morena y otros cuatro partidos políticos la candidatura de la exdirectora de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia.

A través de un oficio firmado por Luis Eduardo Pedrero González, secretario de esa fuerza política en la entidad, se presentó la renuncia al Convenio de Coalición Electoral denominado “Sigamos Haciendo Historia en Morelos”, que postula como precandidata única a González Saravia y en el que también participan los partidos Morena, PT. Nueva Alianza y los locales Movimiento Alternativa Social y el Partido Encuentro Solidario.

Entregado el miércoles 6 de diciembre a las 16:42 de la tarde en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), el oficio establece que se tenga “por presentada la renuncia a la coalición denominada ‘Sigamos Haciendo Historia por Morelos’”, además de que se lleven a cabo los trámites para dar cumplimiento a ello y se haga público el nombramiento.

El domingo pasado, Citlali Hernández, secretaria general de Morena, sostuvo una reunión en un conocido hotel de Acapantzingo, en Cuernavaca, supuestamente para negociar con los partidos de la coalición respecto a la distribución de las demás candidaturas en Morelos: 36 presidencias municipales, los integrantes de esos cabildos, o sea, regidores; 12 diputaciones de mayoría y 8 plurinominales, así como cinco diputaciones federales.

No obstante, lo que trascendió fue que los partidos involucrados en la coalición no quedaron satisfechos, pues ni siquiera se alcanzó algún tipo de consenso. Hasta el momento, lo que se ha puesto sobre la mesa es que la líder del PT, Tania Valentina Rodríguez, ocupará la segunda posición en la fórmula al Senado, pero lo demás no se ha anunciado.

Hasta el momento no se ha registrado alguna reacción de parte de Morena, de la precandidata Margarita González, o de los otros partidos políticos involucrados.