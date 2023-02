Delfina Gómez cierra precampaña y promete acabar con la "larga noche" del PRI en el Edomex

TOLUCA (proceso.com.mx).–La candidata común de Morena, PT y PVEM, Delfina Gómez Álvarez, se declaró ganadora de la precampaña en el proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado de México, ya que, dijo, ganó "la calle y los corazones" de los mexiquenses”, por lo que aseguró que todas las mediciones confirman que “el cambio es imparable”, por lo que ya se alista, dijo, para terminar con la "larga noche" de casi “cien años de horror” de gobiernos consecutivos del PRI, marcados por “el abandono y la corrupción”.

En Texcoco y arropada por unos 40 mil militantes, la dirigencia nacional de Morena, diputados federales, senadores y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quienes permanecieron abajo del templete ante las restricciones que impusieron autoridades electorales el año pasado para visibilizarse en estos actos, Gómez Álvarez, ofreció trabajar sin descanso para lograr que “la cuarta transformación llegue a cada rincón del Estado de México” y se destierre para siempre el fraude y la humillación al pueblo”.

En su momento el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, fustigó el cierre simultáneo de la precampaña de la candidata del PRI, Alejandra del Moral, también en Texcoco, pues aseguró que “podrán acercar su evento, pero no en las encuestas, pues están, dijo, "a 20 kilómetros de distancia”, esto en alusión a los 20 puntos que lleva de ventaja Delfina Gómez, desde diciembre pasado, en la intención del voto.

Por su parte el coordinador de la campaña, Horacio Duarte Olivares, también lanzó un fuerte discurso aludiendo a la campaña sucia contra Delfina Gómez que se ha desatado en las últimas tres semanas en todo el territorio y a nivel nacional, al señalar que “pueden seguir lanzando mierda y calumnias, pero con el pueblo –remató-, no van a poder”.

“Tenemos a la mejor dirigente, a la mejor precandidata ellos los de siempre que lancen su mierda y su calumnia, pero con el pueblo no van a poder, se van a tomar con pared”, señaló.

También aseguró que durante la precampaña Delfina Gómez logró reunir a más de 400 mil simpatizantes y militantes de las más de 6 mil secciones que integran en Edomex, y también se declaró ganador de la precampaña.

“Ganamos la precampaña porque somos más, ganamos porque estamos unidos porque nos unen ideales de transformación y no intereses de privilegio, ganamos la transformación porque estamos organizados desde las 6 mil 500 secciones; porque se tiene de nuestro lado a este movimiento nacional”, dijo.

Delfina Gómez ofreció no fallar si gana las elecciones del 5 de junio “trabajaremos día y noche para que la cuarta transformación llegue a cada rincón del Estado de México y desterremos para siempre el fraude y la humillación al pueblo”, dijo ante militantes.

“Frente al odio de los de siempre, el amor del pueblo, frente a la mentira conservadora, la verdad transformadora y frente al chantaje de los corruptos, la dignidad de los morenistas mexiquenses que ni se compra, ni se vende”, señaló la aspirante.

Antes, el delegado especial de Morena para las elecciones en Edomex, Higinio Martínez, habló de la necesidad de que al Estado de México llegue un “cambio con absoluta dignidad” y que “tendrá que ser un cambio no solo de imagen “que trabaje con transparencia y austeridad”, que no sea un gobierno de nuevos ricos que sustituya a los viejos ricos del PRI” y que “tendrá que ser un gobierno “donde no habrá una nueva corrupción que sustituya a la vieja corrupción del PRI”, declaró.