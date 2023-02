Asesinan a un policía ministerial al interior de un restaurante en Reynosa

REYNOSA, Tam., (apro).- Un agente de la Policía Investigadora de Tamaulipas fue asesinado a tiros mientras se encontraba en el interior de un restaurante, el domingo, en una plaza comercial de esta ciudad fronteriza.

El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, confirmó en su cuenta de Twitter el homicidio del agente José Luis Juárez Jiménez, ocurrido a las 15:00 horas en un local de la Plaza Villa Diamante, de la colonia La Joya.

“Condeno enérgicamente el artero ataque cometido contra el Policía Investigador José Luis Juárez Jiménez. Mi pésame y solidaridad a su familia, compañeros y amigos. Daremos con el o los probables responsables de este cobarde atentado. No habrá impunidad”, escribió el funcionario.

De acuerdo a los primeros reportes, el agente adscrito a la Unidad de Delitos contra las Mujeres, de la Fiscalía tamaulipeca, fue atacado a balazos, mientras estaba en un restaurante de pollo frito, a donde había llegado por comida, antes de acudir a una reunión.

En entrevista que dio este lunes, Barrios Mojica afirmó que el crimen fue por motivos personales y no por la labor profesional que desempeñaba Juárez Jiménez.

Dijo, también, que ya fueron identificados el agresor, sus cómplices y los coches en los que escaparon, por lo que se espera que en las próximas horas sean aprehendidos los involucrados en el hecho.

"No vamos a permitir que atenten contra los servidores públicos de la FGE y mucho menos contra quienes realizan su trabajo de manera profesional en la institución. No podemos decir más que sabemos que no es un tema profesional y yo creo que en el transcurso de los próximos días ya vamos a estar dando información”, dijo el fiscal estatal.

Recordó que, pese a que entre el 2016 y 2018 algunos elementos ministeriales del estado fueron atacados y asesinados, durante los cuatro años recientes los ataques habían disminuido considerablemente.