Murió Ismael del Moral, padre de Alejandra del Moral, candidata electa del PRI al Edomex

TOLUCA, Edomex (apro).- El doctor Ismael del Moral, padre de Alejandra del Moral, candidata electa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del Estado de México, falleció la mañana de este martes, aparentemente como consecuencia de una afección cardíaca.

La aspirante dio a conocer, a través de sus redes sociales, el deceso: "Siempre fuiste mi ángel guardián, Dr. José Ismael Del Moral Castro. Hoy Dios te recibe y sé que lo seguirás siendo pero desde otro lugar. Estoy orgullosa de ser tu hija, estoy agradecida por saber que viviste la vida como quisiste y que no dejas nada pendiente. Soy bendecida, puedo asegurar que tuve al mejor padre del mundo. Te amo papá".

Del Moral describe a su padre como un hombre con vocación de servir, dedicado, preocupado siempre por ayudar. "Eres maestro de muchos, con tu carácter y tu forma de ser que no se compara con la de nadie", planteó en su mensaje.

La priista se refirió a su progenitor como su más grande crítico y también uno de los pilares más sólidos a lo largo de su vida. "Mi cómplice de sueños y retos. La voz que nunca duda, la voz que nunca dudó. El que siempre confió, el que sabía que mientras hubiera voluntad, había una posibilidad".

Rememoró que creció viendo trabajar, sin parar, a su padre, por quienes más quería: su familia.

"Crecí viéndote luchar en la adversidad y creciéndote ante cada prueba que la vida te puso. De ti me quedo con todo: tu fuerza, tu valor, tu amor al prójimo, con la certeza de que si no se vive para servir, no se sirve para vivir".

Políticos de todos los partidos han ofrecido sus condolencias a la abanderada. El gobernador Alfredo del Mazo envió, también por redes, su sentido pésame a la izcallense y su familia.

Incluso sus adversarios políticos, como Delfina Gómez, la precandidata morenista, quien le escribió: "Recibe de mi parte un abrazo para ti y tu familia en este momento difícil".

pic.twitter.com/JpOn0Whfnf — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) February 14, 2023

Horacio Duarte, coordinador de campaña de Delfina Gómez, se sumó a los deseos de "pronta resignación" y descanso en paz".

En tanto, su aliado perredista Omar Ortega dejó entrever que la causa fue un paro cardíaco: "A pesar de saber que tu padre había sufrido un paro cardiaco una noche antes del evento del domingo, te armaste de valor y te mantuviste firme para seguir adelante en la lucha por un mejor Estado de México", refirió.

Ortega Álvarez dijo admirar y valorar la fortaleza y valentía con la que la priista afronta su pérdida. "Espero que tú y tus seres queridos tengan una pronta resignación", manifestó.

Su coaligado panista Enrique Vargas, en tanto, le envió un abrazo y pidió por el descanso en paz del padre de la candidata.

Los servicios funerarios se tienen previstos para esta tarde en las instalaciones de Gayosso Santa Mónica, en Naucalpan.