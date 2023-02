Dan 50 años de cárcel a Diego Urik por el feminicidio de Jessica González en Morelia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Casi tres años después del crimen, un juez de Morelia, Michoacán, sentenció a Diego Urik a 50 años de prisión por el feminicidio de Jessica González.

Además, el acusado tendrá que pagar 1 millón 981 mil pesos por daño moral y gastos funerarios. También deberá pagar 12 sesiones de terapia para los padres y hermanos de Jessica.

Tras decenas de audiencias, el juez Ariel Montoya Romero consideró que Urik incurrió en actos de cosificación de la víctima.

Diego Urik había pedido no estar presente para recibir la sentencia, pero el juez rechazó su solicitud, por lo que el imputado tuvo que asistir a toda la audiencia.

Urik purgará su condena en el penal Mil Cumbres, ubicado en la carretera Morelia-México.

La madre de Jessica, Verónica Villaseñor, consideró que 50 años son pocos por el crimen que cometió, pero agradeció a todas las personas que ayudaron a que el caso se viralizara.

“La crueldad con la que lo hizo se vio más que clara y el juez lo tomó en cuenta, pero se me hizo poco, no esperábamos más, pero sé que incluso a él (Diego) se le hizo poco”, dijo a Mi Morelia.

Respecto a la reparación del daño, la señora señaló que era una estupidez porque nada le regresará a su hija.

“¿Qué me van a reparar? O que me diga cómo lo va pagar, ni siquiera lo va pagar, no es una reparación del daño, eso es algo estúpido, ni siquiera se ve comprometido a pagar absolutamente nada”, aseguró.

El 25 de septiembre de 2020, las autoridades de Michoacán encontraron el cuerpo de Jessica González, de 21 años, después de cuatro días desaparecida.

Informaron que, al momento del hallazgo, Jessica tenía menos de 72 horas de haber sido asesinada y su cuerpo presentaba señas de violencia.

El sábado 26 de septiembre de ese año se realizó una marcha de la fuente de Las Tarascas al Palacio de Gobierno para exigir justicia para Jessica.

La necropsia de ley determinó que Jessica murió por múltiples contusiones, y que había sido víctima de violación.