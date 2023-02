Encuentran el cadáver de Sara Hilda, desaparecida desde el domingo en Xalapa

XALAPA, Ver. (apro).– El cuerpo sin vida de Sara Hilda Olearte Cid, reportada como desaparecida desde el domingo pasado en Xalapa, fue hallado en un arroyo cerca de la localidad de El Tronconal –a pocos kilómetros de la capital–.

La Fiscalía General del Estado informó que por estos hecho detuvo a tres personas: Raúl “N”, Manuel Alfonso “N” y José Carlos “N”, este último sobrino de la víctima, por su presunta participación en la desaparición de Sara Hilda. Los tres serán presentados ante un juez en las próximas horas.

La maestra jubilada de 60 años fue sustraía con violencia de su domicilio en el fraccionamiento Jardines de la Pradera en Xalapa el pasado 12 de febrero.

La familia de Sara se manifestó este jueves para exigir agilizar su búsqueda, ahí sus hijos declararon: “Sabemos que se metieron a robar al domicilio de mi mamá y de ahí se la llevaron, robaron toda la casa, se llevaron el carro y parece que todo fue con violencia, hasta el día de hoy no sabemos nada”, expresaron.

La familia informó que el mismo domingo recibieron mensajes del teléfono celular de la maestra haciéndose pasar por ella, sin embargo, se percataron de que era otra persona la que escribía.

“Hicieron creernos que era ella, pero nos dimos cuenta que no y ahí empezó la duda. Lo último que nos puso en el mensaje fue: él no me deja contestar y de ahí se apagó el teléfono y no volvimos a saber de ella”, contaron.

Por la tarde del jueves, el vehículo de la maestra, un Nissan Versa, fue localizado en una colonia de la periferia.