Dan último adiós a los hermanitos Perla y Dany, asesinados en Juchitán, Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).– Perla y Wilbert Daniel se fueron juntos. Ni la muerte los separó. Las cajas mortuorias vestidas de blanco fueron colocadas una junto a la otra en el mismo sepulcro y cubiertas de coronas de rosas.

Al pie de la tumba se agolpaban los sentimientos. Unos clamaban “¡justicia!”, sus compañeros de clase les aplaudían, les echaban porras, soltaban globos blancos o arrojaban flores blancas a la sepultura y otros reclamaban: “¿A dónde está el presidente municipal (de Juchitán)? ¿A dónde están los derechos de los niños? ¿A dónde está el gobernador?”.

Era difícil contener las lágrimas cuando el mariachi recibió a Perla y Dany con una melodía que los invitaba al descanso eterno: “Descansa mi amor, descansa mi bien, descansa mi amor que todo está bien…”.

No, no todo está bien, Perla, de escasos nueve años de edad, y Dany, de apenas ocho, quienes se dedicaban a la venta de chicharrones, fueron localizados muertos entre la maleza a orillas de la carretera Juchitán-El Espinal. Su muerte fue asfixia por estrangulamiento.

El hallazgo se realizó alrededor de las 07:00 horas del sábado 18 de febrero, en la carretera del Canal 33.

Perla y Dany, quienes todas las tardes se ganaban la vida vendiendo chicharrones recorriendo las calles de Juchitán sin ser visibles para una sociedad indiferente, fueron despedidos con honores.

Wilbert Daniel y Perla. Foto: Especial

Antes de llegar al panteón “Domingo de Ramos” de Juchitán, alumnos de la primaria Saúl Martínez, motivados por su maestro, le hicieron un homenaje a Perla y Dany con el tradicional pase de lista y los ahí presentes respondieron en coro: “Presente”, seguido de ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!”.

Perla y Dany, quienes reposaban en la carroza, ya no escucharon lo que sus compañeros y compañeras de clase les cantaron: “Ja ja ja, que risa me da, este caminito, no me cansará, no me cansará porque saludables vamos a estar y acompañarlos a Wilbert y Perla a su santo lugar”. Los aplausos no se hicieron esperar.

Luego inició el peregrinar al camposanto, donde los estudiantes vestían ropa blanca y llevaban flores del mismo color. El sepelio fue acompañado de familiares, amigos y de la población en general, que se mostró consternada con este doble crimen y por el cual se encuentra detenido el padre de los menores: Wilbert A. C.

Al paso, una caravana de mototaxistas despidió a estos niños accionado su claxon y al llegar al panteón, el mariachi los recibió con música.

Y cuando los féretros fueron colocados en su última morada, los acordes de la banda de música los despedía con la canción “El bosque de la China”, en homenaje a su inocencia.

Unos gritaban: “Viva, Perla”, “viva, Daniel”; otros manifestaban: “Te queremos Perla, te queremos; te queremos Dani, te queremos”.

El sepelio fue acompañado de una corona de flores y cohetones mientras la banda de música entonaba melodías istmeñas.

Al momento de dar el adiós, Perla bajó al sepulcro primero, luego su hermano fue colocado a su lado. Ahí esparcieron sus escasas prendas de vestir, muy sencillas por cierto, para luego arrojar flores y puños de tierra que iban acorde a la canción.

La transmisión que realizó en vivo el Centro Noticias Oaxaca en su cuenta de Facebook permitió que la población siguiera por su canal el sepelio y expresara su condena, rabia e impotencia ante este infanticidio.

Las investigaciones

Mientras tanto, la Fiscalía General de Oaxaca mantiene las diligencias legales, tras el hallazgo el sábado 18 de febrero de los cuerpos de la niña P.A.A.M., y del niño W.D.A.M., en el municipio de El Espinal, en jurisdicción del Istmo de Tehuantepec, además de contar con una persona detenida.

Informó que a partir de que se tuvo conocimiento del caso, la Fiscalía, a través del área de Alto Impacto y de Género de la Vicefiscalía Regional del Istmo, ha realizado diversos actos de investigación, como entrevistas con familiares y personas que son parte del entorno social de las víctimas, de lo que se desprende que la niña P.A.A.M y el niño W.D.A.M. se dedicaban a la venta de productos en la vía pública.

Cabe precisar que, luego de hacer una revisión y análisis de las bases de datos de la institución, se tiene la certeza de que no existía reporte de no localización de ambos infantes, por lo cual su desaparición y posterior fallecimiento se dio entre la tarde-noche del día viernes y las primeras horas del sábado.

En este sentido, el Instituto de Servicios Periciales realizó estudios científicos que permiten establecer que la causa de la muerte, en ambos casos, fue por asfixia y las víctimas tenían entre dos y cuatro horas de haber fallecido, a partir de la hora del hallazgo de los cuerpos realizado el pasado sábado alrededor de las 7:05 horas.

De igual forma, la Fiscalía ha podido establecer que el lugar del hallazgo de los cuerpos –orillas de la carretera del Canal 33, tramo Juchitán-Espinal– es distinto al lugar en el se les privó de la vida.

Es por ello que sigue investigado el entorno inmediato de las víctimas y las posibles trayectorias utilizadas el día de su desaparición y posterior fallecimiento, pues ambos hechos son determinantes para establecer la identidad del o los responsables.

En este sentido, derivado del trabajo de investigación realizado hasta ahora, la FGEO cuenta con dos líneas de investigación para esclarecer este lamentable hecho, mismas que se están agotando de manera diligente y oportuna.

De igual forma, la Fiscalía de manera coordinada con otras instituciones, brinda apoyo integral y multidisciplinario a un grupo de cinco niños que habitan la misma casa de las víctimas, dándole la intervención correspondiente al DIF municipal de Juchitán de Zaragoza, para determinar de manera inmediata las medidas para garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.