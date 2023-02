PAN-PRI-PRD en NL preparan alianza para el 2024; invitan a MC

MONTERREY, N. L., (apro).- Como se han asociado en otros estados, los partidos PAN, PRI y PRD preparan una gran alianza opositora para contender en los comicios locales del 2024, cuando Nuevo León elija 42 diputados locales y 51 alcaldes.

Esta unión de institutos busca replicar el gran movimiento que ya se da en otros estados del país, para presentarse en conjunto contra Morena en las elecciones para la Presidencia de México del año entrante.

Hernán Salinas Wolberg, dirigente panista en la entidad, quien el lunes se reunió con los líderes estatales del tricolor y del sol azteca, explicó que a esta nueva unión de fuerzas políticas, invitan a Movimiento Ciudadano (MC) partido que, si los rechaza, evidenciaría su interés de ser “esquirol” de Morena en los comicios estatales y federales, en los que también habrá elección de diputados federales, senadores y presidente de la República.

Salinas aclaró que la reunión que tuvo con sus homólogos, Sylvia Elizondo, del PRD, y José Luis Garza del PRI, fue solo un acercamiento inicial para explorar la posibilidad de unir sus fuerzas, sin que se hubiera llegado aún a ningún acuerdo.

“Fue una reunión de acercamiento para definir puntos en común y, sobre todo, lo más importante, es encontrar la causa común que nos va a unir, cuáles son los objetivos y propuestas concretas que le vamos a ofrecer a la ciudadanía en el contexto local. Por ahora no estamos viendo perfiles ni nombres, que podrían representar para el Congreso y las alcaldías, en esta alianza, si se concreta”, dijo el albiazul.

Al mencionar que MC, partido que tiene en la gubernatura a Samuel García y en la alcaldía regia a Luis Donaldo Colosio Riojas, es invitado a formar la coalición opositora para los comicios locales, Salinas dijo que hasta ahora los naranjas parecen que están haciendo equipo con Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que hemos visto en los últimos meses es que Morena y MC son dos caras de la misma Morena. Por lo menos en la localidad estamos viendo al gobernador que se refugia en el presidente y en Morena, buscando respaldo y fortaleza. Aquí vemos que actúan en equipo.

“Llegará el momento, en los próximos meses, donde MC tendrá que definirse a nivel nacional y en los estados, si es que quiere hacer el juego a Morena y ser un esquirol de ese partido, o si quiere que exista un cambio del rumbo de este país, y la única manera es sumarse a esta gran coalición. La puerta está abierta a Movimiento Ciudadano, pero tienen qué definirse a la brevedad”, explicó.

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional explicó que si el movimiento naranja sigue el año entrante, como hasta ahora, sus competencias en solitario favorecería a Morena pues dividiría los votos de la oposición.

Finalmente, Salinas reconoció que la alianza de albiazules, tricolores y perredistas va aparejada con el bloque que los mismos partidos formarán a nivel nacional para enfrentar al rival a vencer, Morena, partido del presidente de México que en la segunda mitad de su sexenio, “ha llevado el país a pique”.

“Juntarnos no es un ejercicio de praxis. Es anteponer el bien mayor a cualquier diferencia del pasado. Antes de pensar en perfiles y personas, hombres y mujeres, primero veremos la agenda que a los ciudadanos les interesa. Si no nos ponemos de acuerdo, no habrá coalición.

“Lo que nos une en estos momentos, por encima de una agenda local es la nacional. Las decisiones del Gobierno Federal nos tienen en una situación económica complicada, lo mismo en salud y educación. La ciudadanía verá que, por encima de diferencia que habrá y que seguirá habiendo, hay coincidencias más grandes entre nosotros, como la de salvar a México”, apuntó.