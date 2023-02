Samuel García refuta a AMLO: Nuevo León cuenta con agua de sobra para dar a Tesla

MONTRREY, N. L., (apro).- Nuevo León cuenta con agua de sobra, suficiente para cubrir las necesidades de la fábrica de autos eléctricos Tesla, que busca un lugar para instalarse en México, afirmó el gobernador Samuel García Sepúlveda.

En respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador que en varias conferencias mañaneras ha dicho que no hay agua en la entidad para satisfacer las demandas de la firma de Elon Musk, el mandatario emecista dijo que el líquido que requiere es tratado, y que hay capacidad se sobra para surtir a la factoría.

“(La empresa) no utiliza agua de consumo humano y la que utilizan es tratada y es mínima. Nuevo León tiene 3 mil litros de agua tratada qué dar y Tesla ocupa menos de 100, así que yo no le veo ningún problema al tema del agua. Hay agua y va a haber mucha más para el futuro de nuestro estado”, dijo esta mañana el gobernador nuevoleonés.

Explicó que para determinar los requerimientos, la planta que presumiblemente se instalaría en el municipio conurbado de Santa Catarina, debe ir a la empresa estatal Agua y Drenaje, que administra el recurso, para que haga el respectivo estudio de factibilidad.

Señaló que aún no ha dialogado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque está dispuesto a reunirse con él, para abundar sobre la instalación de la empresa.

No alcanza en agua en NL: AMLO

Horas antes, en su mañanera de este viernes, el jefe del Ejecutivo federal consideró benéfico el interés de la empresa de instalarse en México aunque advirtió que el país debe ser cuidadoso para que esta empresa no afecte el territorio nacional, ni que acapare recursos hídricos, que deben ser prioritarios para el consumo humano.

Dijo que no permitirá que la firma se instale en territorio nuevoleonés, si eso implica un problema para la ciudadanía.

“Si no hay agua (no se permitirá). Sencillamente, no se entregan permisos para eso. No es factible”, aseveró.

Aclaró que el problema de la instalación de una factoría de las dimensiones de una gigaplanta proyectada por la armadora de vehículos, no es solamente el agua para consumo industrial, pues se puede usar agua tratada, si no la que usarán las personas que llegarán junto a la planta.

Dijo que la situación de Nuevo León, como sede de Tesla en México se complica, por la sequía que ha registrado la entidad en los últimos años.

“En el caso de la pretensión de poner la planta en Monterrey, ustedes saben que acabamos de padecer una crisis tremenda de falta de agua, porque no hay agua. ¿Por qué no hay en Nuevo León, o por qué no alcanza el agua? Ha habido mucho crecimiento, el mismo gobernador decía que eran víctimas de su éxito, algo así”.

“Como tienen mucha inversión, crecimiento, ha llegado mucha gente, mucha migración. Ha crecido mucho la zona metropolitana de Monterrey y eso ha significado un mayor consumo de agua, por eso estamos atendiendo el problema de manera urgente, deseando que no sea tan severa la sequía este año, que nos dé tiempo de terminar el acueducto El Cuchillo, porque con eso resolvemos el problema”, dijo.