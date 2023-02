“Se vive una segunda pandemia, la de las desapariciones”, denuncian buscadoras en Chiapas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- Madres, hermanas, hijas, activistas y defensores de derechos humanos de México, Centroamérica y del sur de Estados Unidos, se dijeron preocupados por el incremento de las desapariciones de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes en el país, aun cuando el gobierno de la Cuarta Transformación se comprometió a que esta tragedia ya no se repetiría, “ahora se vive una segunda pandemia”.

Congregados este viernes en San Cristóbal de Las Casas en el marco de las “Jornadas Regionales Centroamérica, México y Estados Unidos, por los derechos de las personas migrantes desaparecidas y sus familias”, manifestaron su preocupación por los alarmantes casos que se registran a lo largo y ancho del país, en la frontera sur y en la frontera norte mexicana.

En el foro, al que llegaron activistas de California, en Estados Unidos, de Baja California, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guatemala, El Salvador y Honduras, se narraron los obstáculos que tienen que vivir los familiares de las víctimas de las desapariciones en México.

“Como familias de personas migrantes y no migrantes desaparecidas, reafirmamos la frase: ‘No me dejes sola, necesito de tu ayuda’, porque hemos aprendido el valor de la dignidad, del amor, la solidaridad y la fuerza colectiva. Con la unión de nuestras fuerzas nos sentimos fortalecidas, nosotras nos sostenemos juntas. Las familias no dejamos de buscar y no dejamos de encontrar, estamos haciendo el trabajo que los gobiernos no hacen. Nos cuidamos entre nosotras ante un Estado que ha sido indolente, omiso y sin voluntad política”, dijo Cristina Saraoz Calvo, madre de un joven de 22 años que habría desparecido en el desierto de Arizona.

“Somos las familias, comités, colectivos, asociaciones y las organizaciones que nos acompañan las encargadas de mantener la memoria viva de nuestros pueblos, de nuestros hermanos, de nuestras hijas e hijos, de nuestras parejas y de nuestros familiares cercanos”, añadió.

Dijo que, en el caminar, muchos familiares de víctimas de desapariciones se han encontrado con el racismo y la discriminación por ser indígenas, por ser mujeres y por ser migrantes.

Denunciaron que no hay traductores para los pueblos originarios, han visto como se ha normalizado la desaparición y las masacres, a las autoridades las ven con apatía, falta de interés y no les importa el dolor de los familiares de desaparecidos, que les dan información incorrecta y las revictimizan.

Además de que no investigan los motivos de la desaparición, no hay seguimiento y no hay verdad, que en todo el sistema permea la impunidad, corrupción y colusión con otros perpetradores. “Se lavan las manos y seguimos sin saber en realidad qué pasó.

Los funcionarios públicos se portan como traidores, medio hacen su trabajo si se les

ofrece dinero y dan poca importancia a los casos de desaparición”.

Que los consulados tienen poco o ningún interés en la búsqueda de nuestros migrantes desaparecidos y que cuando son localizados sin vida en Estados Unidos o México, existen anomalías en los procesos de repatriación; por ejemplo, a una familia de Centroamérica le entregaron una bolsa de arena y de aserrín en lugar del cuerpo, bajo la exigencia de no abrir el ataúd. Además de ser procesos costosos para las familias que no cuentan con los recursos, son lentos, burocráticos y revictimizantes.

Es por eso que exigieron al gobierno mexicano y a los gobiernos estatales de todo el país que se agilice la identificación, notificación, retorno, repatriación y restituciones dignas de acuerdo a nuestra cultura, cosmovisión y creencias.

Que haya búsquedas profesionales de recuperación de ADN, intérpretes y personal en las fiscalías con sensibilidad, perspectiva de género, interculturalidad, interseccionalidad y de derechos humanos.

Que se instale ya el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Chiapas y Oaxaca, como lo marca la ley de desaparición forzada.

Que se investiguen las diferentes masacres de migrantes, que haya un real acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral digna de acuerdo a la cosmovisión

de las familias.

Demandaron al gobierno federal y a los gobiernos estatales y sus fiscalías recibir y atender las denuncias inmediatamente y no esperar las 72 horas que les piden para empezar a buscar a nuestros familiares.

Demandaron una búsqueda minuciosa en los centros de detención, la debida implementación de la Ley y del cumplimiento de las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.

“Nuestros migrantes no son estadísticas, no pueden ser tomados como mercancías. Dejen de mirar a los migrantes sólo como dinero de las remesas”, dijo Cristina Saraoz.

Expuso que es urgente garantizar que la verdad, justicia, reparación integral, garantía de no repetición y memoria colectiva, sean prioritarias a grupos en mayor grado de vulneración: niñas, niños y adolescentes, mujeres, pueblos indígenas y personas en movilidad forzada”.

“Ahora se vive una segunda pandemia, la de las desapariciones de nuestros familiares”, dijo Cristina Saraoz Calvo, quien busca a su hijo Bladis Mejía Saraoz, de 22 años, quien buscó migrar a Estados Unidos, pero desapareció en el camino hacia el sueño americano.

Entre los grupos y colectivos presentes en el foro estuvieron Armadillos Rastreadores Ensenada; Asociación de Familiares Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG); Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A.C.; COFAMIFEAR-Honduras; Armadillos ni un Migrante Menos; Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos en El Salvador (COFAMIDE); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas A.C; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe; Comité de Familiares Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO).

Además de Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes Desaparecidos “Junax Kotantik”; Colectivo Buscando Tus Pasos (Tamaulipas, Guerrero y Ciudad de México); Familias Unidas por una Nación; Buscadoras de la Frontera Nogales; Fundación Internacional Todos somos Erick Carrillo; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C. (VM-APM); Servicios y Asesorías para la Paz A.C. (SERAPAZ); Melel Xojobal A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Tzome Ixuk, Mujeres Organizadas A.C.; Movilidades Libres y Elegidas (COLIBRES), Floridalma Pérez González, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT)