En Cuernavaca marchan 10 mil personas en defensa del INE

CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx). –Más de 10 mil personas colmaron el zócalo de Cuernavaca en demanda del Instituto Nacional Electoral (INE) y para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eché abajo el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que ha sido aprobado hace unos días por el Congreso de la Unión.

En consonancia con la multitudinaria manifestación que ocurrió en la Ciudad de México, en la capital morelense miles de personas marcharon de la Iglesia del Calvario a la Plaza de Armas de la Cuernavaca, un kilómetro y medio, trayecto en el que clamaron que “el INE no se toca” y “mi voto no se toca”, como un mensaje dirigido a López Obrador, quien a lo largo de toda la semana “calentó” el tema en la conferencia mañanera.

En la plaza de armas, el nieto del general Emiliano Zapata Salazar, Jorge Zapata Pérez, otrora aliado de López Obrador, señaló que el INE es la única institución capaz de garantizar la democracia del país: “Yo no estoy de acuerdo en que desaparezca el INE, estoy de acuerdo en que se reestructure y a los delegados (consejeros) se les bajen los sueldos estratosféricos que tienen, porque eso también es una cachetada para el pueblo”.

#Sociedad uD83DuDDE3uD83DuDCE2 | ?uD83CuDFFCuD83DuDDF3 Jorge Zapata, nieto del Caudillo del Sur, dijo que si bien salen a las calles en defensa del @INEMexico, si debe de darse un ajuste equitativo en los salarios del personal, por que muchos tienen “altos sueldos”. pic.twitter.com/8NPjLajgeA — Red Morelos Noticias (@RedMorelos_N) February 26, 2023

Sin embargo, dijo el bisnieto del líder del Ejército Libertador del Sur, “de ahí a que desaparezca (el INE), no estoy de acuerdo porque es la única institución democrática en la cual podemos tener confianza para defender nuestro voto”. Luego remachó: “el presidente (López Obrador) ganó con este INE y ahora, ¿por qué lo quiere desconocer? Porque la pretensión de este gobierno es perpetuarse en el poder, que ya no haya candidatos, ya no haya partidos y eso no lo podemos permitir”.

Entre los ciudadanos que marcharon se encontraban líderes de opinión, exconsejeros electorales en Morelos, amas de casa, empleados, entre otras personas, quienes vestían alguna prenda de color rosa. No hubo orador principal, sólo se cantó el himno nacional para cerrar el acto. “Lo peor es que la 4T quiere regresarnos 50 años en la historia”, concluyó un exconsejero electoral local.