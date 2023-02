Protesta en favor del INE en Guadalajara reúne a 30 mil personas

GUADALAJARA, Jal. (proceso.com.mx).-Alrededor de 30 mil personas, según cifra de los organizadores, se congregaron en la Plaza Liberación para manifestarse en contra del Plan B que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el Instituto Nacional Electoral (INE).

El ambiente estuvo amenizado con baile, batucada, y mariachi mientras que algunas personas lanzabas consignas: “El INE no se toca”.

Las personas que vestían playeras rosas o blancas comenzaron a llegar a las 10 de la mañana, en su mayoría en transporte público.

Entre las cartulinas se leían mensajes como “Plan C de Ciudadanos en Democracia”; “Obrador, cobarde, tiras el puente por el que tu mismo llegaste, miedoso”; “Soy ciudadano libre y pensante, no voto no se toca”; “Exigimos destitución de AMLO”.

Uno de los oradores, Pablo Medina Magallanes expuso que la ciudadanía está despierta y dispuesta a defender el país, y que seguirán tomando las calles “para cambiar las cosas”.

Otro orador fue Mauricio Merino, exconsejero electoral del primer IFE quien coincidió en que el pueblo no se quedará cruzado de brazos, y que se defenderá la democracia y el voto.

El evento concluyó con la entonación del Himno Nacional por parte de los asistentes.

Al sitio, acudieron políticos de diferentes fuerzas políticas como el PRI y el PAN, así como de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco informó que se contabilizaron cerca de 20 mil perronas en la Plaza Liberación, Plaza de Armas y los alrededores, además que se reporta saldo blanco.