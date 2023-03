Nueva oleada de priistas y panistas hacia Morena en Puebla

Morena en Puebla. La llegada de los "ex". Foto: Especial

Puebla, Pue. (apro).- Una nueva oleada de incorporaciones de priistas y panistas hacia Morena se registra en Puebla. Esta vez, en torno a los proyectos de Ignacio Mier Velazco y Alejandro Armenta Mier, primos, expriistas y principales aspirantes a la postulación del partido guinda por la gubernatura para 2024.

Incluso, en las últimas semanas ha circulado la versión de que el exmandatario panista, Antonio Gali Fayad, se sumaría al equipo que apoya al líder de la Cámara de Diputados.

Cuestionado sobre esa posibilidad, Mier Velazco lejos de desmentir la posible adhesión del exmorenovallista, le dio la bienvenida a la 4T al recordar la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de que Morena es un partido abierto para “todo el que busque la transformación y bienestar del país”.

“Yo no soy nadie para juzgar ni los pecados, porque no soy Dios, ni los delitos, porque no soy juez”, dijo al ser cuestionado sobre las acusaciones que hizo el ahora fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta sobre supuestas irregularidades y actos de corrupción cometidos por Gali.

Otros panistas se han sumado en apoyo a Mier Velazco como Clemente Gómez Medina y Jacobo Ordaz Moreno, quienes renunciaron públicamente a su partido.

También, al proyecto del líder de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados se han sumado priistas como el exrector Enrique Doger Guerrero; el exregidor Iván Galindo Catillejos; el exlegislador, Edgar Salomón Escorza y los exdiputados federales, Francisco Ramos Montaño y Luis Antonio Godina Herrera, entre otros.

De igual manera, exmorenovallistas se han manifestado en apoyo a las aspiraciones del actual residente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, entre ellos Mario Rincón y Jesús Morales Rodríguez, quienes fueron secretarios de Desarrollo Rural y de Seguridad Pública, respectivamente, en el gobierno panista de Rafael Moreno Valle.

También se han sumado priistas como el exdirector general del Sistema Estatal DIF durante el gobierno de Mario Marín, Arturo Hernández Davy; y los exdiputados del tricolor Blanca Jiménez Hernández y Juan Manuel Vega Rayet.

Se especula que igual se adherirá a su grupo a Alberto Jiménez Merino, candidato del tricolor a la gubernatura en 2018, pero quien recién acaba de dar a conocer su renuncia a su militancia priista.

Asimismo se señala que exmorenovallistas como Juan Pablo Piña Kurzcyn, hijo del exgoberandor priista Mariano Piña Olaya y el ex auditor Superior del Estado, David Villanueva Lomelí, se sumarán a los proyectos de Morena rumbo al 2024, aunque aún no se especifica con qué equipo.

Cabe recordar que oleadas similares de adhesiones de priistas y panistas a Morena en Puebla se registraron en los comicios de 2018 y 2019.