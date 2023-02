Samuel García sigue de gira: ahora va a Washington por la Conago

MONTERREY, N. L., (apro).- Pese a las críticas por dejar el estado de manera constante para acudir a invitaciones en el extranjero, con supuestos propósitos de promoción para la entidad, el mandatario Samuel García anunció que, en representación de la Conago, el jueves viajará a Washington a una reunión de gobernadores de Estados Unidos.

Dijo que declinó una invitación a acudir el domingo al Super Bowl, en Phoenix, Arizona, aunque sí irá de jueves a viernes, a la capital del vecino país como encargado del área internacional de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), de México.

“Se reúne el National Government Asociation (Asociación Nacional de Gobernadores), la Conagua Americana, y como yo soy el coordinador de asuntos internacionales, vamos a ir varios gobernadores a Georgetown, y a la Embajada Mexicana, porque es el mes de Nuevo León”, explicó.

Dijo que durante toda la semana promocionarán al estado para traer inversiones de near shoring (externalización de producción), y se reunirá con empresarios, para desahogar una agenda “muy cortita, pero productiva” en Washington, DC.

Con poco más de un año en la gubernatura, Samuel García estuvo del 16 al 20 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos, pese al reclamo de los legisladores locales de PAN y PRI que se quejaron de sus viajes constantes pues, poco antes, en diciembre, estuvo en Europa y saludó al Papa Francisco en el Vaticano, y anterior a esos recorridos, fue a cumbres climáticas en Escocia y Egipto.

Considera juicio político blof de Congreso local

El gobernador Samuel García dijo que no dedicará “ni un minuto” a responder a la solicitud de juicio político que iniciaron en su contra, en el Congreso local, diputados del PRI y el PAN que lo acusan de faltas graves a la Constitución.

Entre risas, el mandatario de Movimiento Ciudadano desestimó el citatorio que le hizo llegar la Comisión Anticorrupción para que acuda a comparecer a la sede legislativa, el 10 de febrero, día en que estará en Washington.

“¡Juicio político! No le voy a dedicar un solo minuto a ese blof del Congreso. Ya les he dicho por todas las vías que me dejen trabajar. Es un año histórico de Nuevo León, no le voy a dedicar un minuto de mi tiempo a esas chicanadas de los diputados”, dijo.

Aclaró que no ha sido notificado por escrito de su comparecencia, por lo que él, por su parte, no ha enviado ninguna contestación a los legisladores.