Quema de bares en Morelia tiene “elementos” de terrorismo: Fiscalía de Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) señaló que en el caso de los ataques contra tres bares de esta capital, incendiados la madrugada del sábado 11, se advierte “la existencia de varios elementos o supuestos que configuran el delito de terrorismo, conducta contemplada y sancionada en el Código Penal Federal”, por lo que el Ministerio Público hará un desglose del asunto a la Fiscalía General de la República (FGR).

No obstante, el organismo estatal refirió que a más de 48 horas de los hechos las partes afectadas no han presentado denuncia formal, situación ante la cual les hizo un llamado para que “hagan lo conducente y coadyuven en esta investigación, que atendiendo los principios de objetividad y transparencia, permita el esclarecimiento de los hechos”.

Los antros afectados son los denominados Vertical, Mint y Luv, el primero asentado en el Boulevard Juan Pablo II y los otros dos en el Boulevard Jefferson, a los que según algunas versiones al menos cinco individuos les prendieron fuego cerca del amanecer del sábado y posteriormente escaparon a bordo de un automóvil color rojo.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció en rueda de prensa que el suceso “se va a perseguir de oficio por ser evidentemente un tema donde se provocó intencionalmente, es un delito grave y este es el primer paso”.

Sin embargo, la Fiscalía dijo en un comunicado que ha continuado con las actuaciones “no obstante que hasta el momento los propietarios o personas legitimadas de los establecimientos siniestrados no han presentado la querella correspondiente, requisito de procedibilidad para su investigación, tal como lo prevé el Código Penal del estado de Michoacán”.

Añadió: “Desde el primer momento en que fue informada del hecho delictivo, la Fiscalía inició carpeta de investigación y emprendió las respectivas actuaciones de urgencia, tales como inspecciones en los lugares afectados, con la intervención de expertos en incendios y explosivos, así como de peritos especializados en las disciplinas de criminalística, arquitectura, video, química y lofoscopía, entre otras; además de solicitudes de información a las autoridades estatales y municipales”.

Asimismo, la FGE dijo haber ofrecido a las autoridades municipales su disposición para coadyuvar en las acciones de supervisión y vigilancia del cumplimiento de la norma administrativa en los bares de Morelia, con el propósito de generar certeza y seguridad a la población que acude a estos lugares de esparcimiento.

Ramírez Bedolla, a su vez, pidió no especular sobre la supuesta responsabilidad de la delincuencia organizada en el ataque contra los tres bares.

“La investigación la tiene la FGE y nosotros no queremos aventurar cuestiones ahí que no tengan sustento o que no tengan referencia… vamos a esperar a que la Fiscalía nos dé los resultados”, puntualizó el mandatario.