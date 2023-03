Desaparece Wendy Krauss en Yucatán; no regresó de un retiro espiritual

MÉRIDA, Yuc. (apro).– La Fiscalía de Yucatán activó el Protocolo Alba por la desaparición de Wendy Krauss Ceballos, de quien no se sabe nada desde el pasado 8 de febrero, cuando informó su intención de acudir a un retiro espiritual de varios días.

La búsqueda se extendió a los estados peninsulares de Quintana Roo y Campeche. Testimonios indican que salió desde esa fecha a un retiro espiritual de 30 días, sin embargo, tras cumplirse el tiempo y no saber nada de ella, el pasado lunes fue presentada la denuncia ante el Ministerio Público en Mérida, donde radica.

En entrevista con Edgar Krauss, hermano de Wendy, relató que se percató de la desaparición de su hermana al arribar de la Ciudad de México a Mérida para participar en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey), pues él es escritor y director editorial de HarperCollings México.

Por favor, ayúdenme a compartir. Estamos buscando a mi hermana Wendy Krauss Ceballos.

Estatura: 1.52

Blanca, complexión delgada, 45 kg

Salió de su casa en Mérida con sus dos perros, hacia un retiro espiritual.@GobiernoMX @gobiernoyucatan @AyuntaMerida @PoliciaMeridaMx pic.twitter.com/ttSVwyd57A — Krauss (@edgarkrauss) March 14, 2023

“Nos informó que iba a ir a un retiro espiritual, eso fue el 8 de febrero y dijo que se iba a tardar 30 días y, bueno, como ya ha pasado mucho tiempo, la hemos estado buscando, su teléfono está apagado y no sabemos dónde está (...) ahora estoy de visita en Mérida por ocasión de la Filey, quise ver a mi hermana, pero como no está inmediatamente me movilicé”, explicó Edgar Krauss.

Como señas particulares, mide 1.52 metros de estatura, es de complexión delgada, cabello ondulado con fleco. Tiene un lunar del lado superior del labio. Su edad es de 47 años.

Antes del 8 de febrero había estado en un retiro espiritual en Oxkutzcab, recordó su hermano.

“Es una persona introspectiva, espiritual, no se mete con nadie, no tiene ninguna toxicomanía ni vicios, más bien es una persona muy apegada a la espiritualidad y la religión”, agregó Edgar.

La Fiscalía de Yucatán puso a disposición los números 800 00 26 237, 9999303288 y 9999303250 extensión 41164 para proporcionar información sobre el posible paradero de Wendy Krauss.