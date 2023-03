Tribunal Electoral amonesta al PRI y a Alejandra del Moral por difundir video con niños

TOLUCA, Edomex (apro).– El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resolvió amonestar públicamente a Alejandra del Moral, precandidata a la gubernatura mexiquense, y a su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), por considerar que atentan contra el interés superior de la niñez con la difusión, en redes sociales, de un video en el que aparecen menores de edad.

Los magistrados locales coincidieron en que los denunciados por el partido Morena en el Procedimiento Especial Sancionador (PES) 33/2023 no presentaron el consentimiento de los padres para la aparición de sus hijos en el video, de manera que consideraron que, con su exposición, atentan contra el interés superior de los infantes.

Las imágenes de los niños fueron difundidas a través de la red social YouTube y se levantaron en un evento proselitista de los denunciados, quienes no presentaron la documentación de consentimiento de los padres para la divulgación.

Rechaza actos anticipados de Delfina Gómez

Por el contrario, el pleno rechazó que la morenista Delfina Gómez haya incurrido en actos anticipados de campaña al presentarse en un evento del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), o por su difusión en spots de este instituto político y del Partido del Trabajo (PT), pues ambos signaron con Morena un convenio de candidatura común.

En el PES/31/2023 y el PES/52/2023, resueltos de forma acumulada, los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) denunciaron al PVEM, Morena y Delfina Gómez por supuestos actos anticipados de campaña derivados de la celebración de un evento organizado y dirigido a los militantes y simpatizantes del Verde bajo el argumento de que este instituto político no registró a Delfina Gómez Álvarez como precandidata.

No obstante, los magistrados determinaron que del análisis del evento organizado y dirigido a los militantes y simpatizantes del Partido Verde no se desprende la existencia del elemento subjetivo, pues no se constató que los mensajes emitidos, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedades, haga un llamamiento al voto, a favor o en contra de una persona o un partido con la finalidad de obtener una candidatura externa, “de ahí la inexistencia de los actos denunciados”.

En el PES/32/2023, el PAN denunció a Delfina Gómez Álvarez y los partidos políticos Morena, PT y PVEM por actos anticipados de campaña, derivado de la difusión de dos spots en radio y televisión; el Tribunal determinó la inexistencia de la violación denunciada.

El pleno del TEEM indicó que, si bien se advierte la aparición de los emblemas del PT y del PVEM en la propaganda de Morena, éstos corresponden a los partidos signantes de un convenio de candidatura común, aunado a que del contenido de los mensajes se observa que estaban dirigidos a militantes, simpatizantes, a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y a la Comisión Coordinadora, esta última integrada por los representantes de los partidos que suscriben el referido convenio.