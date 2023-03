Norma Lizbeth sufrió bullying desde la primaria: Amigas cuentan los abusos hacia la adolescente

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Compañeras y familiares de Norma Lizbeth, de 14 años, contaron el bullying que vivía la adolescente, quien falleció tras recibir una golpiza por parte de otra estudiante, en Teotihuacán, Estado de México.

La alumna de la Secundaria Oficial 0518 Anexa Normal de Teotihuacan, murió el 13 de marzo a causa de un traumatismo craneoencefálico, tres semanas después de pelearse con la otra joven, el 21 de febrero pasado, de acuerdo con la autopsia hecha por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

“La asesinaron. A una niña de 14 años, con sueños y metas, aún con mucha vida por delante. Desafortunadamente le arrebataron la vida por bullying. La golpearon incluso con piedras. Había muchos estudiantes partícipes que, en vez de ayudar, solamente grabaron y se burlaron. La directora y algunas autoridades escolares, inclusive maestros, conocían la situación de esta niña y no hicieron nada”, indicó una de sus amigas.

Norma Lizbeth, quien vivía en la colonia Nueva Evangelista, en el municipio de San Juan Teotihuacán, anhelaba cumplir 15 años, pero desde la primaria era víctima de burlas por parte de sus compañeros por su color de piel.

Esta vez no fue la excepción. La agresora le hacía bullying en el plantel.

“Este es el momento en el que la mldita asesina (Azahata Aylin Martínez) golpea con una roca en la cabeza a Norma Lizbeth causándole sangrados. También deberían proceder contra su madre por ser cómplice al ocultarla. ¡Qué no quede impune!”, publicó un usuario en Twitter.

Este es el momento en que la mldita asesina (Azahara Aylin Martínez) golpea con una roca en la cabeza a Norma Lizbeth causándole sangrados. También deberían proceder contra su madre por ser cómplice al ocultarla ¡que no quede impune! #JusticiaParaNormaLizbeth pic.twitter.com/70cCVE44GA — ?Beggo (@Beggo_) March 17, 2023

Otra de sus compañeras narró que desde la primaria sufría mucho bullying por su color de piel. “Era algo feo y ella me contaba que quería ser enfermera. Lamentablemente me cambiaron de escuela, fue conmigo nada más tercero y cuarto y de ahí no volví a saber nada de ella”.

La joven añadió que Norma Lizbeth le contaba lo que le hacían en la escuela, como la vez que fueron al baño a querer golpearla, pero solo la amenazaron porque las había acusado del bullying que sufría con unos maestros y si lo volvía a hacer le iban a pegar.

MUERE ESTUDIANTE DE SECUNDARIA DE TEOTIHUACÁN POR GOLPES RECIBIDOS EN PELEA POR EL BULLYNG DEL QUE ERA VÍCTIMA.

Norma Lizbeth Ramos falleció tras tres semanas de convalecencia, fue golpeada por una compañera que le hacía bullyng y la retó a una pelea

Nota:https://t.co/E113T31sU9 pic.twitter.com/lf3YQD93lB — @vientoinformativo (@VientoInforma) March 15, 2023

Omar, el hermano de Norma Lizbeth, informó en Facebook que destituyeron a Elizabeth Hernández como directora de la Secundaria Oficial 0518 Anexa Normal de Teotihuacán por desatender el caso del bullying hacia la estudiante.

Alma Delia, su hermana mayor, acusó a la directora de haber minimizado la pelea porque solo suspendió a las niñas durante un mes y ordenó que los gastos médicos se cubrieran en partes iguales entre las familias involucradas.

El 6 de marzo pasado, Norma Lizbeth no se presentó a la escuela porque, según su tutora, se había desmayado e iría al médico. Del 7 al 10 de marzo se presentó a hacer sus exámenes. El 13 de marzo, la tutora informó a la escuela que había fallecido en el Centro de Salud de Teotihuacán. El 14 de marzo, la directora le informó al supervisor escolar.

En redes sociales se difundieron varios videos de los alumnos que la grabaron, se burlaron e incitaron a la agresora a pegarle más fuerte. En uno de ellos, cuando la adolescente se levanta con la cara ensangrentada, se escucha la voz de una joven espantada diciéndole a su amiga que mejor se fueran de ahí.

https://twitter.com/FernandoCruzFr7/status/1636252349856374784

Después de la pelea, Norma Lizbeth fue asistida por vecinos, de acuerdo con este video.

https://twitter.com/poloespejel/status/1636551873397153795