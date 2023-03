Alejandra del Moral solicita registro como candidata de la coalición “Va por el Estado de México”

TOLUCA, Edomex. (apro).- Alejandra del Moral solicitó al Instituto Electoral estatal (IEEM) su registro como candidata de la coalición “Va por el Estado de México” a la gubernatura para el periodo que va de septiembre de 2023 al mismo mes de 2029.

Tras formalizar su petición de registro de lo que denominó “la candidatura de la reconciliación”, Del Moral Vela confió en que, por primera vez en la historia de la entidad, una candidatura aliancista se convertirá en el primer gobierno de coalición mexiquense.

Ofreció que su candidatura dará voz a los mexiquenses de todo el espectro político, “cabemos todos los que queremos un mejor Estado de México. No es solo una coalición partidista, sino una alianza con la sociedad”, dijo.

En la coalición, manifestó, “hemos comprendido que a la gente no le importa si el gobierno es de un partido o del otro, sino que sus problemas sean atendidos y sus carencias resueltas. No se trata de un partido o una candidata, sino de los derechos y necesidades de los mexiquenses”.

Reconoció la labor del IEEM como institución democrática y plural; confió en que velará por la legalidad y equidad de esta elección, pues es resultado del trabajo y sacrificio de miles de mexicanos y mexiquenses, garante de la democracia al velar porque cada voto valga lo mismo y se cuente bien. También ofreció cumplir al pie de la letra con la ley, y que refrendará a diario el respeto por las instituciones, el pueblo y la voluntad popular.

Planteó que cada generación tiene el deber de enriquecer el legado que dejará a sus hijos, por lo que la suya requiere un cambio de paradigmas, no quedarse mirando cómo se siembra la división de los mexiquenses, sino poner manos a la obra para construir un futuro de reconciliación y unidad en un proyecto común.

El Estado de México, consideró, tiene mucho que proteger y cambiar para ser más justo y próspero, pero insistió, “no vamos a avanzar si estamos divididos, la mayor fuerza de la sociedad está en el trabajo colectivo, en la búsqueda de objetivos comunes y anhelos compartidos”.

Afirmó que conoce a los mexiquenses, porque es una de ellos: “he recorrido el estado, caminado sus calles, sudado al lado de los ciudadanos. Sé que queremos trabajar unidos para salir adelante, para construir un mejor Estado, mejor nivel de bienestar para las familias mexiquenses, y solo lo lograremos si salimos unidos, comprometidos, de una pieza”.

Aquí, alertó, “se define el futuro de México, de nuestros hijos. Ésta Va por mis hijos, Va por los suyos y Va por nuestra casa que es el Estado de México”, ofreció.

La priista se hizo acompañar por los dirigentes y líderes nacionales y estatales de su partido, y los de sus aliados: Acción Nacional (PAN), el de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza Estado de México (NAEM).

Entre los convidados se enlistan los priistas Alejandro Moreno y Eric Sevilla; los panistas Marko Cortés y Santiago Creel; los perredistas Ángel Ávila, Agustín Barrera y Omar Ortega; y el nuevo aliancista Mario Cervantes.

Pero también le acompañaron los ex gobernadores César Camacho y Alfredo Baranda; Erwin Lino, ex secretario particular del ex presidente Enrique Peña; Alejandro Ozuna, su coordinador de campaña; Ana Lilia Herrera, delegada del CEN; y el ex secretario general de gobierno, Ernesto Nemer, por mencionar a algunos.

Para el evento, el IEEM cedió la organización y control de su edificio central al tricolor; el acceso fue restringido y sólo permitió el acceso a militantes que corearon: “Se ve, se siente, el PRI está presente”, “Ale por el PAN, Ale por el PAN”, “Ale, Valiente, el PRD presente” y “Ale, amiga, Nueva Alianza es tu familia”.

Amalia Pulido, consejera presidenta, entregó el acuse de recibo de la solicitud, y será en los próximos días cuando el Consejo General determine la procedencia o, en su caso, niegue la petición, lo que, sin embargo, se antoja complicado.