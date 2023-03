Temo por mi vida y la de mi familia, advierte periodista agredida en Izúcar de Matamoros

PUEBLA, Pue., (apro).- Temo por mi vida y la de mi familia, advirtió la periodista Natalie Hoyos López, quien hizo responsable de cualquier cosa que le pueda pasar a la alcaldesa morenista de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Flores, contra quien presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República y en la General del Estado.

Con el respaldo de la Universidad Iberoamericana Puebla y de la organización Artículo 19, la periodista narró las agresiones físicas, psicológicas y sexuales de las que fueron víctimas ella, su hermana Michelle y tres integrantes de la colectiva Marea Púrpura, justo en el marco de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer.

“Fuimos privadas de la libertad, nos dejaron incomunicadas, fuimos humilladas, golpeadas, torturadas, incluso nos hicieron que nos desvistiéramos la parte inferior de nuestro cuerpo, donde también nos hicieron tocamientos lascivos”, denunció Natalie, quien es estudiante de la carrera de Comunicación Digital en la Ibero y trabaja como corresponsal del portal e-Consulta.

Recordó que los hechos se registraron la noche del 10 de marzo, después de que ella y su hermana Michelle acudieron a cubrir como periodistas una manifestación de iconoclasia que realizaron integrantes de la colectiva feminista Marea Púrpura, que consistía en dibujar siluetas en el suelo de las principales calles de Izúcar de Matamoros para visibilizar la violencia contra las mujeres.

Cuando fueron a dejar a una activista, que les pidió un aventón, fueron detenidas "de forma arbitraria" por unos 15 o 18 policías municipales que se trasladaban en tres patrullas y cuatro motopatrullas y que entre burlas y gritos les repetían que su aprehensión era por “órdenes de la jefa”.

Hoyos López narró que cinco mujeres y un hombre que las acompañaba, fueron llevados a una subcomandancia de la policía municipal alejada del centro de Izúcar, donde estuvieron retenidas por más de seis horas, bajo el argumento de que habían ensuciado la ciudad con su actividad y sólo fueron liberadas hasta pagar una multa de mil 900 pesos cada una.

“Pasamos horas de angustia, porque no sabíamos que nos iban a hacer, nos amenazaban con aplicarnos la máxima, con desaparecernos, que ya habíamos valido madre. Esas eran las burlas, las expresiones que escuchábamos de los policías”, recordó la periodista.

Dijo estar segura que la agresión que sufrieron fue un acto premeditado que igual está relacionado con la actividad periodística que ha desempeñado de manera crítica, denunciando actos de corrupción, despidos injustificados, falta de transparencia y seguridad, entre otros, cometidos por el gobierno municipal que encabeza Olea Flores.

La periodista lamentó que esto ocurra en un municipio gobernado por una mujer, en el marco del 8M y en una localidad donde está declarada la Alerta por Violencia de Género.

“Temo por mi vida, temo por la vida de mi hermana, de mi familia”, manifestó Hoyos López, “si algo nos llega a pasar hago responsable de cualquier hecho a la presidenta municipal Irene Olea Flores y a todas las autoridades ya denunciadas ante la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía General del Estado”.

Hizo un llamado al gobernador Salomón Céspedes y al presidente Andrés Manuel López Obrador para que estos hechos no queden impunes. “No me voy a callar, lo que nos hicieron no tiene justificación alguna”, agregó.

Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, calificó esta represión de gravísima e inaceptable, por lo que manifestó su solidaridad tanto con las periodistas como con las feministas que fueron víctimas de “tortura sexual” por parte de una mujer policía y de tratos crueles e inhumanos que se engloban como violencia de género.

Demandó una investigación exhaustiva, imparcial, profesional y objetiva para dar con todos con los responsables, no sólo de los autores materiales, sino con toda la cadena de mando, es decir, con la persona que dio la orden.

La Ibero Puebla igual emitió un comunicado en el que pide a las autoridades a investigar los hechos con perspectiva de género y tomando en cuenta la labor periodística de dos de las personas agredidas. También pidió brindar medidas de protección a las víctimas y sus familias.